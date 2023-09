Nubifragi, il Pd lombardo sollecita la Regione: “Risposte solo per l’1% delle richieste”

Il Partito democratico torna a chiedere alla Regione di sostenere i comuni lombardi che hanno subito danni per i nubifragi di fine luglio, un terzo del totale, e per questo presenta un’interrogazione a risposta immediata che sarà discussa martedì prossimo, 12 settembre, in consiglio regionale.

I democratici hanno raccolto i dati e fatto i conti: a fronte di una richiesta, per il solo patrimonio pubblico danneggiato, tra cui molte scuole, di 299 milioni di euro, la Regione ha finora destinato solo 3,3 milioni, pari all’1 per cento. Troppo poco e con evidenti disparità che escludono comuni che pure si sono mossi con grande tempestività, ma sono tagliati fuori dai criteri della Regione.

«I Comuni sono in difficoltà perché si sono visti costretti a fare ricorso alle proprie già scarse risorse per fare fronte all’emergenza – dichiara Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd –. In Aula abbiamo dovuto lottare per ottenere un impegno a sostenere i comuni colpiti, che sono 441, tantissimi, ma a più di un mese dal 25 luglio solo 45 hanno avuto una risposta positiva dalla Regione, molti di questi esclusi per la procedura molto restrittiva applicata da Palazzo Lombardia. Abbiamo chiesto una settimana fa all’assessore al Bilancio Alparone di incontrarci per affrontare il tema, ma non abbiamo avuto risposte».

Astuti, analizzando i dati, evidenzia anche qualche discrepanza: «Ci sono incongruenze evidenti, come il fatto che le scuole superiori sono escluse dagli aiuti, o che sono stati assegnati solo 3,3 milioni di euro su un potenziale già a disposizione di 16, contando anche i pochi euro stanziati dal Governo. Infine, ancora una volta, un dato balza all’occhio: su 155 interventi che la Regione ha ammesso ai ristori, 105 vanno ad amministrazioni di centrodestra, i due terzi, ed è un dato che desta qualche sospetto. In Lombardia i cittadini non sono tutti uguali?».