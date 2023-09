Nudo sul balcone durante il Raduno degli Spazzacamini, giovane multato a Santa Maria Maggiore

Weekend movimentato nelle valli Ossolane. A Santa Maria Maggiore, i carabinieri hanno multato un giovane che durante i festeggiamenti per il raduno annuale degli spazzacamini si è affacciato completamente nudo, dal balcone della propria camera affittata per l’occasione. Si tratta di un 29 tedesco, identificato e sanzionato per atti osceni in luogo pubblico.

Sono stati diversi gli interventi compiuti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania, nello scorso fine settimana. I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno arrestato, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, porto d’armi e turbamento di funzioni religiose un 56enne residente in Ossola, già noto alle Forze dell’Ordine. Nel pomeriggio di domenica l’uomo, in evidente stato di alterazione, è entrato all’interno del Santuario di Re e ha iniziato ad inveire contro il parroco e i fedeli presenti. I Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono arrivati immediatamente e hanno colto l’aggressore mentre stava ancora minacciando il parroco. Alla loro vista l’uomo ha rivolto minacce ed insulti verso gli uomini in divisa, iniziando a lanciare oggetti al loro indirizzo. La persona è stata immediatamente immobilizzata e a seguito della perquisizione gli è stato trovato addosso anche un coltello a serramanico della lunghezza di 22 centimetri. L’umo si trova ora in carcere in attesa di essere interrogato.

I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno anche denunciato a piede libero 4 automobilisti, , per guida in stato di ebbrezza. Ai 4, rispettivamente di 43, 48, 28 e 34 anni, tutti residenti in Ossola sono stati riscontrati tassi ricompresi tra 1,34 e 1,66 g/l. Pertanto si è proceduto al ritiro della patente di guida.

I Carabinieri della Compagnia di Verbania hanno arrestato un giovane, classe ’98 residente nel capoluogo per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Il ragazzo, che, per gli effetti della misura di prevenzione a cui era sottoposto dallo scorso luglio, non sarebbe potuto uscire dal comune di residenza, è stato rintracciato domenica mattina a Cannobio. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato messo ai domiciliari in attesa della direttissima. Sempre i Carabinieri della Compagnia di Verbania hanno denunciato un cittadino di origini ucraine, residente nel Cusio perché, fermato per un controllo alla circolazione stradale e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 centimetri. 2 le automobiliste trovate al volante con un tasso alcolico superiore al consentito. Si tratta di una 65enne residente in provincia che, fermata ad Omegna, ha fatto registrare un tasso alcolico pari a 1,26 g/l, e una 32enne del Cusio, fermata a Verbania che sottoposta a test con etilometro è risultata positiva con un tasso superiore al triplo del massimo consentito. Ad entrambe è stata ritirata la patente di guida. Un terzo automobilista, un 54enne di origine ucraina ma residente in provincia, trovato alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha rifiutato il test. Per lui, auto sequestrata e patente ritirata. Un 30enne è infine stato segnalato alla Prefettura di Verbania perché trovato in possesso di marijuana, per uso personale.