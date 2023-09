Nuova sede a Castellanza, 70 corsi attivi e nuovi concerti: le scuole di musica Paganini danno il via alla stagione 2023 – 24

Una nuova sede, una nuova collaborazione con le scuole del territorio, l’ampliamento del corpo docenti e nuovi concerti. Sono molte le novità che la nuova stagione accademica porta alle scuole di musica Niccolò Paganini di Legnano accanto alla quale c’è sempre la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Ad aprire il ventiquattresimo anno di attività dell’istituto musicale è l’avvio della nuova sede di Castellanza, in Villa Pomini: domenica 17 settembre è infatti in programma l’open day con l’inaugurazione ufficiale degli spazi di via Don Testori all’interno dell’edificio realizzato in stile liberty nel secondo decennio del XX secolo dall’imprenditore Ottorino Pomini. «È questa la novità più importante che non solamente ci permette di dare vita a un nuovo punto di riferimento per gli amanti della musica, ma anche di ampliare la nostra squadra, potenziando i corsi che proponiamo», spiega il direttore delle scuole Fabio Poretti. «Con l’avvio della sede nuova abbiamo infatti provveduto ad allargare il nostro staff docente con professionisti di fama nazionale e internazionale. Tra questi, molti sono o sono stati docenti in conservatorio, mentre altri hanno ricoperto ruoli di grande prestigio nelle più importanti realtà orchestrali italiane. La Paganini così raggiunge i 60 docenti».

Altra importante novità è la nuova collaborazione avviata con l’istituto comprensivo statale Manzoni di Castellanza. «Sale così a quota sette il numero delle collaborazioni stabili tra la scuola di musica Paganini e gli istituti di formazione del territorio», ricorda Poretti. «Oltre al Manzoni, ci sono l’Istituto Melzi e il Liceo Galilei di Legnano, il Capac – Politecnico del Commercio di Milano, attraverso il quale la Paganini è in grado di erogare corsi di formazione professionali certificati da Regione Lombardia e i conservatori di musica Guido Cantelli di Novara e Giacomo Puccini di Gallarate per quanto riguarda la l’alta formazione».

Sono tutti tasselli che pongono la scuola di musica tra i principali attori della scena musicale dell’Altomilanese, «con la possibilità di proporre un’offerta formativa con 70 diversi corsi attivi a tutti i livelli – amatoriali, di perfezionamento, professionali riconosciuti da Regione Lombardia e accademici – in 45 aule dislocate nelle nove sedi operative della scuola».

Anche per il nuovo anno di corsi, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha deciso di confermare la collaborazione con la Paganini. «È una scelta dettata dai valori che condividiamo», premette il presidente dell’istituto bancario dell’Altomilanese e del Varesotto, Roberto Scazzosi. «La passione per ciò che si fa; la decisione di operare sempre al fianco del territorio per una sua crescita e la consapevolezza che serve sempre qualità quando si vuole costruire un qualcosa di solido».

Non mancano gli appuntamenti in musica. Tutti i sabati pomeriggio di settembre, gli allievi animeranno le strade e nelle piazze del centro di Legnano con la “street music”; il 17 settembre l’apertura della sede di Castellanza con l’open day e il 1° ottobre, in Villa Brambilla a Castellanza il concerto proposto in collaborazione con il Comune in occasione della rassegna “Ville aperte”.