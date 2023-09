Nuova vertenza contro il Comune di Sesto: sulla moschea l’associazione islamica si rivolge al TAR

Il Comune di Sesto Calende ha ricevuto la notifica formale di un ulteriore ricorso al Tribunale amministrativo da parte dell’Associazione Islamica Ticinese. Un azione che rientra nella volontà dell’associazione di proseguire il progetto di una moschea a Sesto Calende.

Il ricorso presentato chiede al TAR di nominare un cosiddetto ‘Commissario ad Acta’ che possa procedere con la localizzazione, esclusivamente per questo specifico argomento e tuttavia sostituendosi all’Amministrazione Comunale, in questo modo senza che il Consiglio Comunale debba o possa nuovamente votare, chi a favore o chi contro.

La notizia è stata diffusa dal sindaco Giovanni Buzzi che ha commentato: «È indubbiamente un argomento controverso che farà molto discutere ma la sensazione precisa è che la cittadinanza sia ancora a grande maggioranza contraria alla realizzazione di una moschea, non per impedire la libertà di culto, che da tempo viene praticato nelle immediate vicinanze sulla sponda piemontese, ma per scongiurare il potenziale fortemente attrattivo in una realtà territoriale che non è in grado di accogliere un grande numero di fedeli, rispetto ad altre più grandi città della provincia che non sono dotate di tali strutture per il culto».