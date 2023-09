Nuovo anello ciclabile e bike park, Casciago diventa paese amico dei ciclisti

Casciago si appresta a diventare un Comune “Bike Friedly” o per dirla in italiano un paese amico dei ciclisti. Sono già in tanti gli appassionati che percorrono in lungo e in largo le strade e i sentieri di Casciago, Casarico e Morosolo e l’amministrazione comunale, grazie ad un lavoro di gruppo tra sindaco, assessori, consiglieri comunali e Polizia Locale, ha elaborato due progetti che vanno nella direzione della promozione della mobilità ciclabile e dell’educazione stradale.

Il primo progetto, che vedrà la luce in autunno con i lavori che partiranno già a settembre, dopo il passaggio in consiglio comunale e l’affidamento alla cooperativa che si occuperà della segnaletica, si chiama “Dal bosco al lago – Anello d’incanto tra Tinella e Valle Luna”: un anello ciclabile segnalato lungo 18 chilometri, con un dislivello di 320 metri, che attraverserà il territorio di Casciago toccando anche i tratti ciclabili del Lago di Varese e del parco del Campo dei Fiori, inserendosi nei progetti intersezione tra monti e lago già in essere, ad esempio il #VareseDoYouBike di Camera di Commercio.

Il percorso parte dal sentiero 10 e scende dolcemente verso il lago, toccando i punti di interesse di Casciago, dalla chiesetta di Sant’Eusebio fino al Ponte del Diavolo, passando per la chiesa di san Giovanni, Villa Castelbarco, il Fontanile della Valletta, la chiesa di Sant’Ambrogio a Morosolo, tutti segnalati con una nuova cartellonistica. Un percorso ideale per chi ha la gamba da ciclista navigato, ma perfetto anche per chi vuole passare qualche ora all’aria aperta percorrendo il tracciato con e-bike o biciclette a pedalata assistita, sempre più diffuse e performanti.

Il percorso su strada sarà segnalato da cordoli gialli e segnaletica orizzontale e verticale, mentre per i passaggi nei boschi ci saranno cartelli ad hoc per orientare i ciclisti lungo il tracciato ciclabile.

Il secondo progetto è un mix tra l’educazione stradale e l’avviamento all’utilizzo delle biciclette. Il Comune ha infatti un terreno di circa 700 metri quadrati in via Vasche, al confine con viale Bassani, nella parte alta del paese: qui verrà realizzato un piccolo “bike park” con percorso per mountain bike, salti, prove, percorsi tecnici e spazi per imparare e divertirsi. Un’idea nata durante il percorso di educazione stradale nelle scuole che potrà trovare sviluppo e connettersi con l’anello ciclabile che passerà anche in quella zona del paese.

Tutti e due i progetti saranno finanziati da sponsor privati e a costo zero per le casse comunali. Soddisfatti il sindaco Mirko Reto e la responsabile della Polizia Locale Enrica Crosta, che hanno collaborato all’ideazione e alla progettazione insieme al team di assessori e consiglieri comunali: «E-bike e bici a pedalata assistita rendono più semplice la mobilità e più fruibili le strade normali. Con questo anello ciclabile uniamo il paese, tra boschi e lago: esistono già dei progetti di Parco del Campo dei Fiori e Camera di Commercio che ci vedono coinvolti, questo anello è l’intersezione perfetta per unirsi anche con la ciclabile del lago e con i sentieri del Parco – spiega Reto -. Utilizzeremo i percorsi esistenti, su strada e in mezzo alla natura, dando evidenza alle nostre bellezze e possibilità di sviluppo per le attività del territorio. Con lo spazio in via Vasche offriremo un’altra occasione a chi vuole imparare ad andare in bicicletta. Diversi ragazzini non lo sanno fare e con uno spazio pubblico dedicato daremo loro una possibilità in più», chiosa Crosta.