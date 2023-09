Nuovo direttore del laboratorio di microbiologia e virologia della Valle Olona che accentra le attività al sant’Antonio

La nuova responsabile della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia dell’Asst Valle Olona è la dottoressa Gioconda Brigante. Laureatasi con il massimo dei voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, si è specializzata all’Università degli Studi dell’Insubria dove ha anche insegnato tra il 2006 e il 2011.

È dipendente dell’azienda di Busto dal 2012 dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore Batteriologia, Micologia e Parassitologia.

La dottoressa Brigante, inoltre, è coordinatore del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento dei criteri di standardizzazione dell’antibiogramma (GLACSA) e membro del Comitato di studio per gli antimicrobici (COSA) dell’associazione microbiologi clinici italiani (AMCLI) A livello regionale è membro del Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di laboratorio (CReSMel).

«Sono orgogliosa di occupare questo ruolo importante – commenta la dottoressa Brigante – mi occuperò con la passione e la dedizione che da sempre mi contraddistinguono non solo dell’ambito organizzativo, ma anche di ciò che attiene alla formazione, frontale e sul campo, di specializzandi, tirocinanti biologi e TSLB”.

La Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia è un’asse della diagnostica delle malattie infettive e si avvale delle migliori conoscenze scientifiche, delle più attuali tecnologie e dell’expertise di personale dedicato

«La dottoressa Brigante è una professionista con una lunga esperienza e profonda conoscenza degli ambiti di pertinenza – afferma il dott. Claudio Arici, Direttore Sanitario di ASST Valle Olona – Centralizzare la Microbiologia e Virologia presso il presidio di Gallarate risponde ad esigenze di miglioramento qualitativo ed organizzativo per tutta l’azienda e, contemporaneamente, a valorizzare il presidio di Gallarate. Grazie alle indiscusse capacità gestionali, organizzative e direzionali, sarà certamente in grado di guidare, al meglio, questa nuova struttura organizzativa aziendale».