Nuovo ospedale unico, il Comune di Busto Arsizio compra le aree mancanti e Regione paga

Su proposta del sindaco, la giunta ha approvato l’ipotesi di accordo di Programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto e Gallarate. La delibera, che sarà presentata al consiglio comunale, prevede anche che il Comune si impegnerà ad acquisire le aree di proprietà di terzi interessate dalla realizzazione del nuovo ospedale, il cui costo, stimato in € 210.000, è previsto a carico di Regione Lombardia.

Ad ASST Valle Olona saranno cedute, senza corrispettivo in denaro a carico di quest’ultima ed in piena ed esclusiva proprietà, le aree necessarie all’intervento di proprietà esclusiva del Comune di Busto Arsizio, le aree in comproprietà con il Comune di Gallarate oltre a quelle che verranno acquisite a seguito della procedura espropriativa.

Nel documento si precisa infine che la rigenerazione urbana e valorizzazione degli attuali presidi ospedalieri, sarà oggetto di specifici Accordi di Programma ai quali aderirà Regione Lombardia. L’accordo prevede che il comune si impegni a realizzare ed adeguare la viabilità di accesso al Nuovo Ospedale, i cui costi saranno sostenuti dalla Regione per €11.000.000, e metta a disposizione dell’ASST Valle Olona una quota parte delle aree, all’interno del Comune di Busto Arsizio, necessarie a garantire la compensazione delle aree boscate soggette a trasformazione funzionale per la realizzazione del Nuovo Ospedale. La definizione dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia è in programma per il 15 ottobre 2023.