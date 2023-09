Odori dal burrificio: i cittadini di Daverio chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale

Il problema è annoso e risalire alle origini non è semplice. A Daverio, ma anche a Crosio Della Valle e al confine di Azzate, alcuni abitanti si lamentano dei miasmi che provengono dal burrificio “Campo dei Fiori”.

Le esalazioni non sono frequenti ma quando accade i cittadini che vivono attorno al burrificio si lamentano (soprattutto sui social) e da giorni sollecitano l’intervento dell’amministrazione comunale. Ma qualcosa si muove, così almeno ha annunciato Marco Colombo, il sindaco, che ha dichiarato che presto incontrerà la proprietà per trovare una soluzione definitiva al problema.

Resta da capire che cosa provoca l’odore che tanto infastidisce i cittadini: una risposta non è facile da ottenere e che si spera arriverà presto attraverso il primo cittadino, principale interlocutore della “Campo dei Fiori”, azienda florida che investe sul territorio da tempo e dà lavoro a quasi 150 persone.

“Ci sono giorni in cui l’odore non si sente, altri in cui si sente poco e giorni in cui è molto forte e “pungente”, tanto da dover chiudere le finestre -spiega una cittadina- . Io abito a Daverio da poco, ma dalle informazioni che ho raccolto, il problema della puzza esista da moltissimo tempo, e forse, anni fa era anche più intenso…Si dice dipenda dai filtri, ma non si riesce nemmeno a capire da cosa sia causata. Le amministrazioni comunali in passato hanno sempre affrontato la questione in maniera superficiale. Credo sia giunto il momento di fare qualcosa di diverso, qualcosa che porti alla risoluzione di questo problema”.