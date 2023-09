Olimpiadi 2026: Varese si prepara, a partire dalla sfida di Hockey tra il Cortina e il Briancon

Varese, mercoledì 6 settembre, ospiterà la sfida di pre-campionato nell’hockey su ghiaccio tra il Cortina, che nella scorsa stagione ha conquistato per la 17esima volta il titolo italiano, e i francesi del Briancon, tra le società a maggiore tradizione in questo sport del paese transalpino.

L’appuntamento è per le 18.30 all’Acinque Ice Arena e sarà l’occasione per dare il via a un calendario di attività così da valorizzare il nostro territorio in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina: si punta ad attirare finali nazionali e internazionali del mondo del ghiaccio, camp di allenamento delle selezioni azzurre senior e junior, tornei e ice gala, raduni e campi di allenamento delle squadre straniere che parteciperanno ai Giochi 2026. Non mancherà poi l’impegno sul piano dell’attrattività con specifiche azioni di comunicazione e, in collaborazione con i soggetti privati che operano nel settore dell’ospitalità, la creazione di proposte turistiche.

«Partendo dall’evento che, nel maggio 2022, su input di Camera di Commercio, ha visto riuniti al Centro Congressi Ville Ponti rappresentanti ai vertici delle istituzioni, della fondazione Milano Cortina e del Coni, Varese è stato il primo territorio lombardo a muoversi in vista del grande evento olimpico, così da coglierne le potenzialità in termini di promozione turistico-sportiva» sottolinea il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello, commentando il programma delle iniziative fin d’ora messo a punto per promuovere il nostro territorio in vista dell’evento olimpico del 2026.

«Nella sinergia tra il Comune di Varese, la nostra Camera di Commercio e la Provincia si è dato vita a un gruppo di lavoro con lo scopo di valorizzare quel “polo del ghiaccio” venuto a crearsi con l’ammodernamento dell’impianto di via Albani, l’Acinque Ice Arena» sono sempre parole del presidente dell’ente di piazza Monte Grappa, che aggiunge: «In particolare, si punta a intercettare flussi turistici: sia quelli strettamente collegati ai team nella fase di allenamento pre-olimpico, sia quelli generati dagli appassionati e tifosi che, tramite la “porta d’ingresso” di Malpensa, giungeranno sul nostro territorio in vista delle Olimpiadi vere e proprie. Inoltre, obiettivo del progetto, che in queste settimane sta facendo concreti passi in avanti, è anche quello di generare una “legacy” positiva sul modello dell’hub degli australiani di Gavirate, ponendo le condizioni perché altre nazioni scelgano il nostro territorio quale base d’allenamento per i loro team in vista di competizioni che si svolgono in Europa».

A sua volta, il presidente della Provincia, Marco Magrini, aggiunge: «Il nostro ente, insieme a Camera di Commercio e Comune di Varese, sostiene tutte le attività sportive che hanno dato lustro alla città, in particolare nell’ambito dell’hockey su ghiaccio. Dopo l’ultima e indimenticabile stagione, la nostra città è stata proposta come sede del Centro federale del ghiaccio. Varese, oltre a essere un territorio a vocazione turistica, ha sempre rappresentato un punto di riferimento nel panorama dello sport. Vogliamo sottolineare il nostro costante supporto a eventi sportivi di alto livello per apportare valore alla nostra provincia e per fare dell’aspetto turistico-sportivo un elemento di valorizzazione del territorio».

Concetti su cui interviene anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti: «La grande riqualificazione del palaghiaccio di Varese, oggi diventata una delle più importanti strutture del nostro territorio per efficienza e innovazione, ha messo la nostra città al centro degli sport su ghiaccio. Ma la nostra progettazione parte da lontano e l’obiettivo delle Olimpiadi invernali, e poi quello di accreditarsi come polo di eccellenza per tutto il circuito competitivo e turistico ha sempre accompagnato le scelte fatte in questi anni. Per questo, in collaborazione con Camera di Commercio e Provincia di Varese, stiamo portando avanti una serie di azioni perché la vocazione sportiva della città possa crescere ancora di più, grazie alla nuova struttura del Palaghiaccio e alle occasioni che potrà generare in termini di sport e turismo».