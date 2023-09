Oltre 360.000 euro da Regione ai piccoli comuni del Varesotto per coprire i costi dei minori in comunità

Un aiuto economico da Regione Lombardia ai piccoli comuni per pagare le rette dei minori in comunità. Questa mattina, l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha incontrato i sindaci delle province di Varese e Como per illustrare il riparto delle risorse del fondo sociale regionale, in particolare la quota straordinaria ‘spese per i minori in comunità’ in favore dei comuni fino a 3.000 abitanti.

Nella nostra provincia arriveranno 363.262 euro che saranno suddivisi tra le amministrazioni sulla base dei dati forniti relativi al 2022. «Neli ultimi 5 anni – ha spiegato l’assessore Lucchini – abbiamo calcolato un aumento del 10% dei costi in carico agli enti pubblici per accogliere in comunità quei minori allontanati, per diversi motivi, dalla famiglia. Un impegno oneroso che sta diventando sempre più difficile da sostenere. Per questo, nella delibera approvata lo sorso 31 luglio, Regione Lombardia ha stanziato 2,6 milioni di euro ulteriori. La questione, però, l’abbiamo portata anche in Conferenza Stato regioni per chiedere un intervento ulteriore da parte del Governo così da far fronte alla duplice emergenza di accogliere e dare un futuro sereno e tranquillo ai nostri bambini e sostenere i bilanci delle amministrazioni» .

In particolare, nel distretto di Arcisate saranno assegnati 12.929 euro a Besano, 4.844 a Clivio, 17.135 a Porto Ceresio e 29.588 a Saltrio.

Nel distretto di Azzate saranno assegnati 11.532 euro al comune di Casale Litta.

Nel distretto di Cittiglio saranno distribuiti; 12.673 euro a Brenta, 11.306 euro a Caravate, 2.967 euro a Gemonio, 16.583 a Monvalle, 13.938 a Orino, 8.010 a Sangiano.

Nel Distretto di Luino saranno assegnati 18.299 euro a Cadegliano V., 29.530 euro a Cremenaga, 9.382 euro a Dumenza e 20.779 euro a Porto Valtravaglia.

Nel Distretto di Sesto Calende andranno 9.382 euro a Cadrezzate con Osmate, 6.443 euro a Varano Borghi.

Nel Distretto di Somma Lombardo saranno assegnati 82.365 euro a Golasecca.

Nel Distretto di Tradate il comune di Gornate Olona avrà 7.707 euro.

Infine, nel Distretto di Varese andranno 24.149 euro a Barasso, 238 euro a Bodio L. e 13.487 euro a Comerio.

«Dalla rilevazione effettuata dalla Direzione Generale – ha spiegato l’assessore – risulta che 209 Comuni lombardi, su un totale di 774 Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (pari al 27,8%), nel 2022 hanno registrato complessivamente una spesa per interventi in Comunità residenziali per minori pari a 7.388.334,46 euro. Se consideriamo l’impatto della sola quota straordinaria la copertura dei costi sarà pari al 35,2%».