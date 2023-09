Oltre 40mila le presenze in Fiera a Varese

A sette giorni dall’inizio della 45esima edizione di Fiera di Varese si sono superate le 40mila presenze. Soddisfatti i 150 espositori presenti in fiera e si conferma molto apprezzata l’Area Street Food. Grande successo di pubblico anche per gli eventi e i Talk Show. La Fiera proseguirà per tutta il fine settimana con ingresso gratuito e chiuderà domenica 17 settembre alle ore 20.00. Grande successo per l’Area Street Food che offre le migliori proposte gastronomiche del panorama dello street food nazionale e internazionale con tre ristoranti che spaziano dalla cucina emiliana che vede protagonisti lasagne, gnocco fritto, erbazzone, polpette parmigiane, tortelli e tortellini, sbrisolona e lambrusco passando per le bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi e poi la cucina spagnola con paella e dolci tipici della cucina sudamericana come i Churros. Ad accogliere tutti i visitatori c’è l’oramai tradizionale bancone del Bar Fermento che unisce le sue due anime: quella della caffetteria e quella della birreria con birre originali bavaresi e le migliori industriali sul mercato. Grande novità di questa stagione la presentazione ufficiale della “Birra Biancorossa” la birra artigianale del Varese Calcio.

EVENTI AREA INCONTRI E CULTURA Venerdì 15 settembre si parla di “Siccità e alluvioni: l’Italia che cambia”. Debora Banfi dialoga con il colonnello Mario Giuliacci; sarà una serata dedicata agli effetti del cambiamento climatico sul Varesotto e non solo. Si andrà oltre ai raccontarti sul che tempo farà, sarà un modo per svelare tante curiosità interessanti. Si chiude sabato 16 alle 19.00 Stefano Chiodaroli intervista Rocco Barbaro.

EVENTI AREA BENESSERE Nello Spazio Benessere per tutto il fine settimana si alterneranno laboratori, dimostrazioni ed esibizioni. Venerdì 15 ore 17.30 “Bagni di Suoni. Senza spazio, senza tempo, gong, campane tibetane, e tamburi” a cura di Viviana Bognetti. Ore 20.00 conferenza dal tema “Sistema immunitario: questo sconosciuto. Pandemie virali, prevenzione e stili di vita” a cura di Dr. Teodosio De Bonis e Dr. Mauro Mantovani. Sabato 16 e domenica 17 ore 15.00 Andrea presenta in esclusiva “Il Giardino Sonoro” laboratorio musicale con i nuovissimi Fungy – invito a tutti dai 6 ai 99 anni.

EVENTI AREA SPETTACOLI Ancora atleti in passerella dal pallone alla pagaia nell’Area Spettacoli, si continua venerdì 15 alle 19.30 Pallacanestro femminile Varese95 e alle 20.30 i Gorillas Varese American Football Team. Si chiude il secondo week-end con Sabato 16 alle 19.00 Oxygen Triathlon e alle 20.00 Rugby Varese e domenica 17 alle 18.00 Von Pallanuoto.