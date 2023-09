Openjobmetis, due giorni “da Serie A”. Venerdì sera sfida a Venezia

Dopo l’esordio in amichevoli ufficiali a Sondrio con le due partite inserite nella Valtellina Summer League, la Openjobmetis Varese affronta il primo vero quadrangolare estivo con semifinale e finale.

L’appuntamento è a Cavallino-Treporti, comune che confina con Venezia, dove va in scena un torneo che comprende quattro formazioni di LBA: venerdì 8 alle 17 aprono le danze Nutribullet Treviso ed Happy Casa Brindisi mentre alle 20,30 sarà l’Umana Reyer padrona di casa a sfidare la Varese di coach Tom Bialaszewski.

Per i biancorossi quindi subito un accoppiamento difficile, come difficile era stato il match contro Brescia: gli orogranata saranno senza due giocatori mundial, ovvero Marco Spissu e il lungo brasiliano Bruno Caboclo ma restano una formazione tra le migliori in circolazione sulla penisola. Per contro la Openjobmetis farà esordire (o almeno, questa è la direzione) Willie Cauley-Stein, il gran colpo del mercato estivo: il pivot è ancora lontano dall’essere al massimo di condizione ma ha nelle gambe un’altra settimana di lavoro e sarà testato nella due giorni veneta. Sabato le finali: terzo posto alle 17, primo alle 20,30.

CINESI A MASNAGO

Il palasport di Masnago ha ospitato ieri – mercoledì 6 – un meeting d’affari internazionale. Siram Veolia, azienda sponsor della società ma anche una delle imprese capofila dei lavori di riqualificazione del “Lino Oldrini” ha incontrato una delegazione di imprenditori cinesi sfruttando la sala hospitality dell’impianto (intitolata: Irca Group Vip Lounge). All’incontro ha partecipato anche Weilun Zhao, il giocatore di Varese Basketball formatosi nel vivaio biancorosso ma di cittadinanza cinese, tanto da aver disputato i recenti mondiali U19 con la maglia della nazionale orientale.