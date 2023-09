Openjobmetis oltre quota 100, battuti gli svizzeri del Massagno

Ventiquattro ore dopo il netto, ma accettabile, KO contro Brescia, la Openjobmetis accende la casella delle vittorie nel precampionato: a Sondrio, in un match inserito nella Valtellina Summer League, la squadra di Bialaszewski piega 102-94 i ticinesi del SAM Massagno, finalisti dell’ultimo campionato elvetico.

Buona risposta quindi per i biancorossi che sono stati in vantaggio quasi per tutto l’arco dell’incontro arrivando anche a spingere il margine oltre i 20 punti poco prima di metà gara. Prova offensiva importante quella di Varese, con cinque uomini in doppia cifra con Hanlan e Moretti a quota 18. Bene anche il duo Virginio-Librizzi autori di 14 e 10 punti.

Bialaszewski ha tenuto a riposo di nuovo Cauley-Stein (esordirà venerdì nel torneo di Cavallino Treporti, vicino a Venezia) ma ha avuto buoni dividendi dal gioco in corsa della OJM nella quale anche McDermott ha trovato soluzioni apprezzabili. Meno forte l’impatto di Shahid (che però ha coinvolto i compagni) e Brown, con il primo che è forse il più imballato (tra gli stranieri) dalla preparazione e il secondo che deve prendere le misure del basket d’Europa.

LE VOCI

Davide MORETTI – «Abbiamo finito la settimana in modo positivo. Già contro Brescia è stato un buon test per avere un assaggio di campionato; siamo anche soddisfatti di quello che abbiamo fatto oggi perché Massagno è comunque una squadra fisica. Ci sono cose da migliorare e ci lavoreremo da martedì, ma siamo sulla buona strada».

Matteo JEMOLI – «Sono stati due giorni competitivi. Oggi Massagno ha avuto minore fisicità rispetto a Brescia ma noi abbiamo allungato un po’ di più l’autonomia. Ci serve giocare e fare ruotare tutti. Abbiamo avuto un bell’impatto di Hanlan e McDermott, mentre Shahid non ha segnato ma ha mosso bene palla, infatti ne hanno approfittato Virginio e Librizzi che sono stati bravi al tiro. In difesa ci sono ancora diverse cose da sistemare, e per questo ci serviva giocare e mettere minuti nelle gambe. Lunedì riposiamo e poi torneremo in palestra in vista delle due amichevoli “da Serie A” provando anche a inserire Cauley-Stein».