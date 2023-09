Otto teatri, 50 proposte. Dall’autunno alla primavera prossima Busto Arsizio è uno spettacolo

Poche città, soprattutto delle dimensioni di Busto Arsizio, possono vantare qualcosa come otto tra teatri e spazi teatrali. A Busto si può e lo dice con orgoglio l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, nel corso della presentazione del cartellone BA Teatro 2023-2024: «È il frutto del tanto lavoro che c’è dietro la fabbrica della cultura in città. Sette luoghi della città che esistono e continuano a proporre tanto ai quali si aggiunge anche la sala Pro Busto anche se non è tecnicamente un teatro. Dopo anni lavorano insieme, cercando di non sovrapporre le proposte, si è arrivato a proporre circa 50 spettacoli in 8 sale».

Il segreto perchè questo sistema funzioni? «Perché ognuno ha una propria identità ben precisa. Grazie agli imprenditori, ai volontari della cultura e alle parrocchie che permettono tutto questo. Ai cittadini chiediamo di non permettere che questo patrimonio si perda, andando ad almeno uno spettacolo, la scelta è più che ampia e ognuno di questi spazi preserva la città dal degrado culturale e sociale» – aggiunge l’assessore.

Il teatro in lingua di Spazio Teatro Alberto Caprioli

Così descrive il proprio cartellone Cetti Fava: «Proponiamo una stagione dedicata all’anima dell’essere umano. Il teatro come cibo per l’anima. Puntiamo, come sempre, su spettacoli in madrelingua per il pubblico e per le scuole. Abbiamo allestimenti fatti in casa. I debutti si fanno allo Spazio Teatro, per le scuole useremo il Sociale e poi 70 date in giro per l’Italia». Qui il programma.

Il teatro Lux di Sacconago (e della vicina Borsano)

Ottavia ha presentato la stagione del Teatro Lux coi suoi 5 spettacoli dedicati allo sport, al Natale (due), alla comicità e alla poesia. A Sacconago non dimenticano la solidarietà con lo spettacolo realizzato da compagnie amatoriali, a favore della cooperativa Pollicino. Qui il programma.

I Viandanti Teatranti sbarcano alla sala Pro Busto

Fabrizio Bianchi e il team dei Viandanti Teatranti hanno raccontato della loro seconda vita: «Traslochiamo dopo tanti anni al San Giovanni Bosco e ci spostiamo in sala Pro Busto. Proseguiranno i corsi di teatro per grandi e bambini ma quest’anno introdurremo i dibattiti post spettacolo. I temi che tratteranno le nostre proposte pongono questioni sociali e culturali dalla violenza sulle donne alla memoria». Gli spettacoli sono tutti di compagnie professionali ma giovani che portano nuove drammaturgie contemporanee. Qui il programma, qui i corsi per adulti e qui i corsi per i giovani 4-18 anni.

Al Fratello Sole tra Silenzio e Parole

Benedetta Sarrica del Fratello Sole ha presentato il tema proposto dal parroco Fra Davide che quest’anno è Silenzio e Parola. Alla ricerca dei significati autentici di queste due parole. Qui un pratico calendario degli eventi

Al teatro Sociale Delia Cajelli tra prosa e lirica

Daniele Gertrudi del Sociale punta su prosa e opera (qui l’articolo). Nell’anno pucciniano il teatro produrrà due opere come la Boheme e la Madame Butterfly. Non mancherà il richiamo alla storia di questo luogo amato fino alla fine dei suo giorni da Delia Cajelli con la prosa curata dal direttore artistico Federico Grassi che porterà in scena Goldoni. Immancabili le Giornate Pirandelliane con uno spettcaolo che farà incontrare il grande drammaturgo con uno scrittore spagnolo suo contemporaneo. Qui il programma.

Un grande ritorno con il teatro di Sant’Anna

Sara Terrizzi della compagnia Oblò spiega il nuovo cammino intrapreso dal teatro Sant’Anna, ubicato nell’omonimo quartiere. La compagnia, che lavora da tempo nel vicino carcere, ha ridato vita alla struttura insieme ai volontari storici del teatro e al parroco di Sant’Anna, nonchè cappellano della casa circondariale, don David Maria Riboldi. «Vogliamo farlo diventare un centro attivo del teatro sociale con temi come la cittadinanza attiva, l’inclusione e la legalità. Carcere e teatro cercheranno di lavorare insieme per un’inclusione sociale. L’idea è quella di coinvolgere il quartiere e la città per portarli passo dopo passo da noi, in teatro. Nel quartiere verrà fatto un lavoro di coinvolgimento partendo dai bambini e le relative famiglie con base nel parco Giotto. Qui ulteriori informazioni.

I settant’anni del teatro Manzoni

Alberto Zaroli annuncia un compleanno speciale per il teatro Manzoni che compie 70 anni (la serata speciale si terrà l’8 ottobre con concerto e presentazione della nuova stagione). Quest’anno offrirà 9 spettacoli, 5 in abbonamento e 4 fuori abbonamento. Aprono i Legnanesi e poi spettacoli comici, commedie brillanti, spettacoli musicali dedicati a Dalla e Battisti ed una data dello spettacolo con Ettore Bassi, dedicato al sindaco di Pollica Angelo Vassallo, assassinato nel 2010 fa per il suo impegno contro l’illegalità. L’appuntamento sarà dedicato alle scuole. Qui le informazioni

Il teatro San Giovanni Bosco a Sant’Edoardo

Claudio Fantinati ha, infine, presentato il programma del teatro San Giovanni Bosco che propone 5 spettacoli per adulti e 5 per bambini che verteranno attorno al tema “nessun uomo è un’isola”. Ne abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo. Qui il sito con ulteriori informazioni.