Ottobre è il mese della filantropia: al via la prima edizione di “30 giorni per donare”

“30 giorni per donare” è la prima edizione del mese della filantropia in provincia di Varese, un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA) che vuole promuovere un fitto calendario di eventi e di campagne di raccolta fondi.

“Vogliamo dare un’enfasi particolare al mese della filantropia – ha affermato il Presidente della Fondazione, Maurizio Ampollini – Il primo ottobre sarà la giornata europea delle fondazioni e il 4 ottobre la giornata nazionale del Dono. Per questa prima edizione di 30 giorni per donare abbiamo coinvolto una ventina di enti del Territorio con cui già collaboriamo da molto tempo, organizzando diverse iniziative non solo a Varese ma in tutta la provincia. Cene, concerti, conferenze. La nostra gente ha una propensione naturale a donare, ma deve essere informata riguardo ai canali possibili e le opportunità che siano sicure”.

Venti appuntamenti che vedranno protagonisti venticinque enti tra associazioni e parrocchie e sette fondi solidali tra quelli costituiti presso FCVA. Saranno questi stessi enti a individuare i progetti che beneficieranno delle donazioni raccolte.

Presente alla alla conferenza stampa ufficiale dell’evento, avvenuta nella mattinata di oggi venerdì 29 settembre, anche Giorgio Gaspari, consigliere della Fondazione: “Quando ci è stato prospettato questo progetto ho capito che sarebbe stata una grande opportunità per la Fondazione e per il Territorio. Trenta giorni per donare è il piccolo slogan che racchiude l’essenza della manifestazione in questo mese della filantropia, che sono sicuro sarà un successo e può diventare un’iniziativa pluriennale”.

Anche Fondazione Comunitaria farà la sua parte e, grazie a risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo, raddoppierà le raccolte fino ad un massimale di 2.500 euro per ciascun ente. In questo modo il contributo economico, per chi ha aderito all’iniziativa varrà doppio per ogni euro donato attraverso il canale della fondazione,

“Si tratta di un primo esperimento per il mese della filantropia, ma è anche un momento in cui mettiamo al centro quella che è la nostra finalità primaria, ovvero non solo distribuire ma anche portare avanti una sensibilizzazione ai temi del dono e della donazione, tema rispetto al quale concentriamo la raccolta fondi di tutto il mese – ha poi spiegato Massimiliano Pavanello, Segretario Generale – Donare durante il mese della filantropia significa partecipare alla realizzazioni di progetti concreti. Il numero delle adesioni fino ad oggi è incoraggiante”.

Tutti i progetti e gli eventi a cui si può dare forza si troveranno dal primo ottobre su di una apposita pagina del sito di Fondazione Comunitaria del Varesotto (www.fondazionevaresotto.it/30giorniperdonare); ciascun progetto avrà una sua pagina dedicata con la possibilità di donare tramite bonifico, Pay Pall o Carta di Credito.

IL PROGRAMMA

29 settembre – Varese

Jam session solidale: Per Il Giardino dei Monelli – promossa dal fondo Varesevive Concerto jazz benefico a favore del progetto “Il Giardino dei Monelli”, intitolato alla memoria di Angelo Monti, anima storica dei Monelli della Motta. “Il Giardino dei Monelli” è un servizio della Cooperativa San Luigi pensato per supportare l’inclusione e la cura di piccoli e mamme che si trovano in una situazione di fragilità.

30 settembre – Maccagno

Incontro di promozione del territorio

Per la Pro Loco Maccagno: Momento di incontro a favore de La Valle Sacra: aiuta a dare forza a un progetto di valorizzazione della Val Veddasca per rendere il territorio sempre più vivo e attrattivo. Per ogni importo donato sarà consegnato un buono per ritirare prodotti locali, come i formaggi dell’azienda agricola Pian du Lares, il miele della Veddasca, la Veddasca beer o altri prodotti agricoli.

01 ottobre – Varese

Laboratorio per bambini

Per La casa davanti al sole: Evento a favore del progetto “La tana della lucertola” realizzato in collaborazione con altre realtà del privato sociale, cooperative e odv, con il patrocinio e il supporto di Comune di Varese, Comune di Malnate, Comune di Venegono Inferiore e Ambito distrettuale di Tradate. Il progetto punta ad offrire spazi e contesti inclusivi a bambini e ragazzi in condizione di povertà educativa ed economica e con problemi di disabilità psico fisica.

04 ottobre – Busto Arsizio

Krönungsmesse di Mozart

Per l’orchestra Ensemble Amadeus: Il Coro Sinfonico e Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretti dal M°Marco Raimondi, presentano

“Concerto per Francesco”, la Musica di Dio per l’anteprima della 44° Rassegna di Musica Sacra di Busto Arsizio. Le donazioni raccolte durante la serata saranno destinate ai progetti di formazione e avviamento alla musica delle persone di ogni età, con particolare attenzione per i più giovani.

06 ottobre – Gallarate

Concerto orchestra giovanile

Per il Corpo Musicale S. Cecilia: Il concerto benefico permetterà di sostenere l’acquisto di strumentazione e materiale utile per permettere

all’Orchesta Giovanile, nata come opportunità per giovani e giovanissimi musicisti, di esibirsi in pubblico.

08 ottobre – Cuvio

Cineforum solidale

Per l’Associazione Culturale Valcuvia: Evento benefico a favore del progetto “Sulle Ali della Musica” che vuole offrire ai più piccoli l’opportunità di avvicinarsi al mondo della musica: cineforum con la proiezione del monologo teatrale di Marco Paolini 9 ottobre – Orazione preceduta da un’introduzione a cura di Serena Pilotto, esperta di teatralità.

08 ottobre Varese

Concerto Jazz

Per la mensa Fuoricontesto: Concerto jazz benefico a favore del progetto Mensa Fuoricontesto, per favorire l’inserimenro lavorativo di ragazzi e ragazze con disabilità.

09 o 16 ottobre – Varese

Pizzata solidale

Per La casa davanti al sole: Evento a favore del progetto “La tana della lucertola” realizzato in collaborazione con altre realtà del privato sociale, cooperative e odv, con il patrocinio e il supporto di Comune di Varese, Comune di Malnate, Comune di Venegono Inferiore e Ambito distrettuale di Tradate. Il progetto punta ad offrire spazi e contesti inclusivi a bambini e ragazzi in condizione di povertà educativa ed economica e con problemi di disabilità psico fisica.

14 ottobre – Gallarate

Open Day

Per Fondazione Bellora

Open Day destinato a promuovere e sostenere l'attività della Fondazione Bellora e in particolare il centro TerraLuna, nuovo polo di eccellenza dedicato all'autismo.

15 ottobre – Busto Arsizio

Beethoven #konzert

Per Associazione Musikademia

Concerto benefico a favore della stagione concertistica offerta alla città da parte dell’ Associazione Culturale Musikademia.

15 ottobre – Azzate

Spettacolo “Parole fragili”

Per Associazione Sulle Ali: Spettacolo benefico con Betty Colombo che leggerà estratti dal libro in nome della madre – di Erri De Luca.

Obiettivo della raccolta è acquistare nuovi arredi per l'Hospice reparto di cure palliative dell’Ospedale di Varese.

15 ottobre – Varese

Concerto Jazz

Per Associazione giovani diabetici

Concerto jazz benefico a favore dell’ Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici; l’obiettivo della raccolta sarà quello di garantire un pacchetto di ore con uno/a psicologo/a per il bambino con diabete mellito e i suoi familiari.

20 ottobre – Cuvio

Concerto benefico

Per la parrocchia di Cuvio

Concerto benefico che mette insieme diversi attori del territorio per un momento fortemente comunitario al fine di sostenere un intervento che getti le basi per un futuro intervento sul campanile della chiesa parrocchiale.

21 ottobre – Varese

Concerto coro Valtinella

Per UILDM

Concerto del coro Valtinella a favore di UILDM Varese per garantire e ampliare l’attività garantendo l’acquisto di materiale medico (consumabili), aumentare la frequenza delle visite e delle telefonate interlocutorie di "contatto" da parte dei professionisti fra una visita e l’altra.

21 ottobre – Varese

Insight – PREVIEW 2024

Per Associazione Gattabuia

Evento a sostegno della prossima edizione di INSIGHT Foto Festival Varese, un festival che ha l’obiettivo di promuovere la fotografia come strumento per interpretare la società, riflettere su luoghi e comunità, occasione di rigenerazione culturale e potente attivatore di cambiamenti sociali e individuali.

22 ottobre – Varese

Castagnata: Doniamo a Mille

Per Il Millepiedi Onlus

Castagnata in piazza che servità a sostenere l’accesso mensile a due persone con disabilità in condizioni di difficoltà economica ai percorsi sulle autonomie che si svolgono nel week end presso la casa didattica di Morosolo per un intero anno.

22 ottobre – Varese

Concerto Jazz Per il fondo Angelo Rizzi

Concerto jazz benefico a favore del neo nato Fondo Angelo Rizzi per la musica e l’arte. Il fondo è nato su volontà della famiglia di Angelo, giovane musicista scomparso prematuramente, per ricordarne la memoria. Durante la serata un quintetto jazz, di cui faceva parte Angelo, suonerà la sua composizione, Mi adagio in un mattino di primavera.

27 ottobre – Varese

Concerto di pianoforte

Per Associazione Parkinson Insubria

Concerto organizzato per contribuire alle attività di sostegno a malati di Parkinson attraverso la collaborazione con AsPI – Associazione Parkinson Insubria e i suoi laboratori.

27 ottobre – Varese

Serata concerto

Per La casa davanti al sole

Evento a favore del progetto “La tana della lucertola” realizzato in collaborazione con altre realtà del privato sociale, cooperative e odv, con il patrocinio e il supporto di Comune di Varese, Comune di Malnate, Comune di Venegono Inferiore e Ambito distrettuale di Tradate. Il progetto punta ad offrire spazi e contesti inclusivi a bambini e ragazzi in condizione di povertà educativa ed economica e con problemi di disabilità psico fisica.

29 ottobre – Taino

Apericena in musica

Per il restauro della cappelletta

Apericena a favore della sistemazione dell’area adiacente una cappellatta già restaurata e che potrà così essere maggiormente valorizzata restituendo questo piccolo pezzo del patrimonio artistico locale alla sua comunità e invatando la stessa a farsene carico attraverso donazioni.

12 ottobre – Casalzuigno

Inontro con i Comuni e gli enti del territorio dedicato ai fondi di comunità in collaborazione con FAI.

Dallle pratiche di mecenatismo ai fondi di comunità: Incontro con i Sindici e le comunità locali per approfondire il tema dei fondi di comunità. Cos’è un fondo di comunità, come nasce e che impatto generativo ha per il territorio.

17 ottobre – Varese (evento interno)

Incontro con i Comuni che hanno aderito al progetto Microcredito 2.0

Evento dedicato ai Comuni che stanno lavorando con FCVA sul progetto MCR 2.0 per fare il punto sullo strumento e sulla sua applicazione in un’ottica di capacità generativa e di coinvolgimento della comunità.

19 ottobre – Varese (evento interno)

Incontro con i refrenti Intesa Sanpaolo dedicato agli strumenti dell’intermediazione filantropica.

21 ottobre – Gallarate

Incontro dedicato al mecenatismo culturale organizzato dalla Società Studi Patri

Evento dedicato al mecenatismo e alla sua importanza per il Museo della società Gallaratese di Studi Patri quale patrimonio della comunità locale, costituito grazie all’apporto e alla lungimiranza di chi ne ha arricchito la collezione. L’evento si inserisce all’interno della campagna di raccolta fondi per la sistemazione degli spazi espositivi del museo stesso.