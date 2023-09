Ottocento matricole alla Liuc di Castellanza per il primo giorno di lezione

Ottocento matricole ai blocchi di partenza per l’avvio delle lezioni alla LIUC. Il nuovo Anno Accademico per gli studenti di laurea triennale e magistrale è iniziato oggi, lunedì 18 settembre 2023, con il saluto in aula del Rettore Federico Visconti che ha citato, tra gli altri, don Lorenzo Milani per spiegare l’importanza dello studente nella formazione offerta dalla LIUC.

Le immatricolazioni restano in linea con i dati precedenti, mentre si registra un netto aumento delle iscrizioni alla laurea magistrale in Ingegneria Gestionale con oltre il 30% in più rispetto all’anno scorso. Da Lombardia, Piemonte e Sicilia arriva la maggior parte degli studenti, ma sono un po’ tutte le regioni ad essere rappresentate tra i banchi dell’Università Cattaneo dove, da quest’anno, tutti i corsi di laurea magistrale saranno fruibili anche a distanza.

Si apre così, con la presenza nelle aule del Rettore e delle Direttrici delle Scuole di Economia aziendale e Management e Ingegneria Gestionale Chiara Mauri e Raffaella Manzini l’Anno Accademico 2023 – 2024. Le immatricolazioni rimarranno aperte fino al 5 novembre per le Triennali e fino al 20 dicembre per le Magistrali .