“Pace sulla Terra?” incontro pubblico a Sesto Calende a 60 anni dall’enciclica di Papa Giovanni XXIII

Sabato 30 settembre, alle ore 20.45, nella Sala della Comunità dell’istituto scolastico “Censad” in via Indipendenza 15 a Sesto Calende, in occasione del sessantesimo anniversario dell’Enciclica di Papa Giovanni XXIII, si terrà l’incontro pubblico “1963: Pacem in Terris – 2023: Pace sulla Terra ?”

La serata è organizzata dall’Associazione Pace e Convivenza, nell’ambito del progetto Percorsi di Pace, in collaborazione con la Parrocchia di S. Bernardino e con l’adesione dell’Ass. Cittadini del Mondo e dell’ANPI.

L’incontro è coordinato dal dott. Alberto D’Incà, professore di Storia della Chiesa e Patrologia e docente di religione nella scuola pubblica, che introdurrà i due relatori: Don Stefano Perego, docente di Storia della Chiesa alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, presenterà i contenuti dell’Enciclica, fortemente profetica nel contesto storico e ancora così attuale. Don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi e parroco in Diocesi di Novara, ne illustrerà le connessioni con il presente, anche in base alle sue recenti esperienze in Iraq, Balcani e Ucraina.

Rileggendo la “Pacem in terris”, purtroppo ancor oggi inascoltata, scopriremo quanto fu innovativa in quegli anni, perché per la prima volta una lettera papale veniva rivolta non solo alla Chiesa e ai cattolici, ma a tutti gli uomini di buona volontà.

E sentiremo anche l’esperienza di chi, nei luoghi di conflitto e di violenza, cerca i modi concreti per realizzare una pacifica convivenza tra i popoli.