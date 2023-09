Pagelle Pro Patria: Zoma distrugge la difesa, Pitou ci prova, Castelli gol da ex

Le pagelle della Pro Patria, che nel primo turno infrasettimanale di mercoledì 20 settembre viene pesantemente sconfitta dal’AlbinoLeffe (3-1). Zoma semina il panico in difesa e già al 22′ i padroni di casa lo sono anche del match. Nel finale il subentrato Castelli riduce il passivo con il classico gol dell’ex, e della bandiera. (foto d’archivio di Roberta Corradin)

MANGANO 5+: Gli spettri della Pergolettese si fanno nuovamente vivi, con la differenza di avere sulla coscienza molte meno responsabilità (ma sempre tre gol nella rete). Se su Zoma e Zanini non può che assistere inerme, in occasione del 2 -0 di Milesi almeno ci prova, ma i suoi sforzi non bastano e il difensore di prepotenza insacca il tap-in che indirizza unilateralmente alle sorti del match. Torna alla mente il ritornello di Optimistic dei Radiohead: The big fish eat the little ones // You can try the best you can…

VAGHI, MINELLI 5, MORETTI 5+: Inedito terzetto difensivo a Zanica. Nonostante l’assenza al centro di Lombardoni, a riposo, sulla carta la difesa promette un buon mix di velocità (Vaghi), stazza e capacità di letture (Minelli e Moretti). E così è, ma solo in uscita su Arrighini, perché non appena Zoma aziona il motore la retroguardia si tramuta in un trittico di statue di sale. L’AlbinoLeffe Stadium assume in meno di 20′ le sembianze delle bibliche città di Sodoma e Gomorra. Meno di mezzo voto (0,1) in più per Moretti, che ancora una volta è l’ultimo a mollare, memore, emulo ed epigono del “Lucio che fu” ai tempi dell’Inter post-triplete. Questo non lo esenta da colpe sul gol dell’1 a 0.

RENAULT 5,5 – Cercato disperatamente dai compagni di squadra dopo le ottime prestazioni contro Novara e Arzignano, in particolare nel secondo tempo. Per lui, cresciuto diversi anni nella vicina Bergamo, l’aria di casa però non porta la freschezza giusta per incidere sul match. I suoi cross non pungono l’area dell’AlbinoLeffe nonostante la buona volontà.

dal 82′ PIRAN SV – (dalla sua rimessa laterale nascerà comunque il gol della bandiera)

CITTERIO 5+ – Stordito come il resto della squadra in avvio del match, è tra i protagonisti della reazione d’orgoglio che va dal 23′ al 45′. Calcia alto sopra la traversa la palla che può riaprire la partita prima che sia troppo tardi: l’immagine della partita di ieri, al pari del tiro di Bertoni deviato (sempre da lui) sul palo. Mesta festa di compleanno.

dal 74′ FERRI SV – Ricalca la partita del compagno di squadra, senza nuvola di Fantozzi.

BERTONI 6 – Prima da titolare e fascia da capitano nel giorno sbagliato, ma al posto giusto (per lo meno in campo): seppur ad intermittenza per una condizione fisica da recuperare al meglio, il regista è l’anima della squadra e fautore della reazione della squadra, non capitalizzata dai compagni e dalla sfortuna: il palo gli nega la gioia personale al ritorno in campo.

dal 74′ STANZANI 6: In una parta che non ha più nulla da dire sforna comunque un assist (“spizzicata aerea”) al compagno con cui ha la miglior intesa, Castelli. Poco altro, ma meglio di niente.

NICCO 5: Discretamente bene quando gioca vicino alla porta altrettanto male quando il baricentro della squadra è più basso. Come il resto del reparto soffre molto l’onnipresenza e la gamba di Doumbia in mediana. Il colpo aereo di Arrighini lo manda fuori giri su Milesi in occasione del 2 a 0.

dal 63′ MALLAMO 5,5: Senza infamia e senza lode per 30′ (di garbage time) con la squadra sotto già 3 a 0, alternati tra mezzala e mediana.

NDRECKA 5,5: Lo avevamo già scritto nelle ultime pagelle: quest’anno l’esterno di Desenzano gioca molto più alto. Se sulla catena di sinistra la Pro Patria attacca l’area con un uomo in più creando occasioni nello stretto e in area (dove cade e chiede un rigore per un contatto), dietro la squadra ne risente per la mancanza di equilibri. Da rivedere i metri concessi (marcatura larga) a Gusu in occasione del gol di Zoma.

PITOU 6: Crea, anche da solo, un paio di chance trovando il tiro da fuori area. Ma mai davvero nulla che possa impensierire Marietta e la difesa dell’AlbinoLeffe.

dal 63′ CASTELLI 6+: Un’occasione a partita se la crea sempre, anche da subentrato. E questo gli va riconosciuto. Domenica a Busto il palo gli aveva negato il gol, in casa dell’ex si “consola” con il gol della bandiera, da vero puntero. Forse sarebbe stato meglio il contrario.

PARKER 5,5: Tanta, tanta voglia di incidere, ma ancora una volta la gioia personale rimane strozzata. Marietta col corpo copre al meglio lo specchio della porta e s’immola.

ALL. COLOMBO 5 – Le sue parole in sala stampa sono migliori di qualsiasi altro commento: «Prima della partita avevo chiesto intensità, e siamo scesi in campo senza intensità».