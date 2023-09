Pali e sfortuna per il Legnano calcio: la Castellanzese vince ai rigori ed elimina i lilla dalla Coppa Italia

CASTELLANZESE-LEGNANO 1-1 (8-7 d. c. r.)

Castellanzese: Spada, Compagnoni, Pastore, Bigotto (dall’85’ Duchini), Arrigoni, Mandelli, Ayokoue, Tirapelle (dal 79’ Cerlesi), Sassaro, Bernardi, Valsecchi (dal 57’ Boccadamo). A disposizione: Poli, Raso, Marmo, Reggiori, Di Nardo, Arcangeloni. Allenatore: Scalise.

Legnano: Pietrolungo, D’Avanzo (dal 44’ Ferlicca), Lomolino, Becchi (dal 71’ Portelli), Marchetti, Severgnini, Sangare (dal 38’ Rossi), Malagò (dal 76’ Staffa), Perkovic, Esposito (dal 71’ Ruan), Serafini. A disposizione: Laukzemis, Franco, Territo, Ruggeri. Allenatore: Scudieri.

Arbitro: Sacco di Novara.

Marcatori: Pastore (p) 65’ (C), Iemolino 90+4’ (L).

Ammoniti: Becchi (L), Serafini (L), Marchetti (L), Compagnoni (C).

Dopo un’estate turbolenta caratterizzata da tante incognite extra-campo, finalmente si torna a parlare di calcio giocato e lo si fa con uno di quegli appuntamenti da segnare con la matita rossa sul calendario. Il primo impegno stagionale per il Legnano vede infatti i ragazzi di mister Scudieri scendere in campo sul campo della Castellanzese per il primo turno di Coppa Italia. Al ‘Provasi’ di Castellanza va in scena una partita piuttosto piacevole, soprattutto nella seconda frazione di gioco, con i padroni di casa che si portano avanti dal dischetto con Pastore, rischiano molto sugli attacchi ospiti e si fanno raggiungere in pieno recupero da Lomolino. Il pareggio nei tempi regolamentari porta dunque la partita ai calci di rigore, dove ha la meglio la Castellanzese per 8-7.

L’eliminazione non cancella però l’ottima prova del Legnano, che prende 3 pali e dimostra tutto il suo potenziale offensivo, lasciando ottime premesse in vista del campionato.

IL CALCIO D’INIZIO

La Castellanzese si presenta al match con un 3-5-2, puntando sulla sull’intraprendenza di capitan Mandelli e Valsecchi sulla linea dei centrocampisti e affidandosi alla coppia d’attacco Pastore-Bigotto là davanti. Il Legnano di mister Scudieri risponde con un 3-4-3 piuttosto elaborato, con Severgnini a dirigere la difesa, Serafini e D’Avanzo sulle fasce e il tridente offensivo Sangare-Perkovic-D’Esposito per cercare di impensierire la retroguardia avversaria.

IL PRIMO TEMPO

Il primo squillo della partita è dei padroni di casa, con Pastore che è bravo a resistere al contatto con Malagò per poi liberarsi al tiro dai 25 metri, lasciando partire un destro rasoterra piuttosto innocuo per il giovanissimo Pietrolungo che blocca il pallone in scioltezza. La risposta lilla arriva al quarto d’ora di gioco, quando Perkovic e Sangare combinano bene al limite dell’area, con quest’ultimo che cerca la porta col destro, trovando la comoda presa di Spada in due tempi. Una decina di minuti più tardi, sono ancora i due attaccanti lilla a confezionare un’occasione da goal per il Legnano: ripartenza guidata palla al piede da Sangare che serve Perkovic insolitamente defilato sulla sinistra che si traveste da ala e lascia partire un ottimo destro a giro che finisce fuori a poche spanne dal palo alla sinistra di Spada. Il numero 1 di casa è invece provvidenziale alla mezz’ora, quando è bravissimo a chiudere la porta a Perkovic, pescato bene dal filtrante di Marchetti ma ipnotizzato appunto da Spada una volta chiamato a batterlo in 1 vs 1. La grande chance per il Legnano stappa una partita fino a questo punto poco emozionante con pochi spunti degni di nota. Al 37’, infatti, è la Castellanzese ad andare vicina al goal con un insidioso colpo di testa di Mandelli, il cui colpo di testa va a sfiorare la traversa. Qualche minuto dopo è invece Esposito a cercare l’incornata vincente, ma la sua conclusione su cross di Becchi dalla trequarti è centrale e Spada ha dunque vita facile. Si tratta dell’ultima occasione del primo tempo, che si conclude dunque a reti bianche.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è il Legnano a partire con il piede giusto, con un paio di buone manovre offensive che portano molti uomini in area di rigore, mettendo in affanno la difesa avversaria. Al 5’ è Perkovic a cercare il goal a effetto con una mezza rovesciata piuttosto ambiziosa da centro-area, ma il pallone finisce nettamente fuori. Passano pochi minuti e stavolta l’occasione è ben più ghiotta: Marchetti vince un rimpallo, entra in area e prova il destro, centrando in pieno il primo palo. Il Legnano è un fiume in piena e pochi istanti dopo tremano ancora i legni della porta difesa da Spada, salvato dalla traversa sull’ottima conclusione di Serafini da posizione defilata sulla destra. La difesa dei padroni di casa soffre maledettamente sulla sinistra e all’ora di gioco rischia ancora di capitolare quando il diagonale di Perkovic si perde di poco sul fondo. Proprio nel migliore momento del Legnano, è la Castellanzese che all’improvviso ha la chance di sbloccare la partita: imbucata perfetta per Bigotto che viene steso da Becchi in area e conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Pastore che non sbaglia nonostante il tocco di Pietrolungo e porta avanti i suoi all’improvviso. I lilla però non si scompongono e vanno subito vicinissimi al pareggio: tiro-cross insidioso di Rossi dalla destra che si stampa clamorosamente ancora una volta sulla traversa, sulla ribattuta ci prova Ferlicca con il destro ma la sua conclusione termina sul fondo. Incredibile la sfortuna per i ragazzi di Scudieri, puniti alla prima sbavatura e fermati dai pali per ben tre volte nel giro di soli 15 minuti. I lilla continuano a spingere e a 10 minuti dalla fine si rendono pericolosi da situazione di palla inattiva, con Serafini che pesca molto bene Lomolino in area di rigore, il quale però non ha un impatto felice con il pallone e non riesce a girare in porta da ottima posizione. I minuti passano ma il Legnano non si perde d’animo e cerca imperterrito il pareggio, trovandolo in pieno recupero: cross disperato dalla destra di Severgnini, sponda di Perkovic che libera capitan Lomolino, che non può assolutamente sbagliare a due passi dalla porta, mandando in estasi i tanti tifosi lilla presenti al ‘Provasi’.

La partita si trascina dunque ai calci di rigore dove, dopo una serie infinita di 18 rigori, la battuta alta di Portelli regala il passaggio del turno alla Castellanzese, che elimina dunque un ottimo Legnano vincendo 8-7 ai calci di rigore.