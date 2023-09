Passeggiata in Rosa, Oggiona scende in campo per la prevenzione del tumore al seno

Domenica 1 ottobre si svolgerà la Passeggiata in Rosa promossa dall’Amministrazione Comunale di Oggiona con Santo Stefano.

La manifestazione rientra nel palinsesto degli eventi della 5a edizione di Valbossa IN Rosa – patrocinato dal Comune – per il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione al tumore al seno.

Un percorso non competitivo di 5 Km che partirà alle 15.00 dal Rifugio Carabelli, nei pressi del Municipio, e attraverserà il verde del territorio: un evento rivolto alla cittadinanza per ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta al tumore. All’arrivo merenda con gli Alpini.

Contributo richiesto 5 euro, gratis sotto i 14 anni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle donne nella lotta al tumore.

Richiesto dress code: indossare qualcosa di rosa.