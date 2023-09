Passione astronomia: tre serate con l’Ecoplanetario del Parco Pineta e la Società Schiapparelli

Da una collaborazione tra la Cooperativa AstroNatura e la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” nasce un ciclo di 3 serate dedicate all’Astronomia presso l’EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. Una sinergia che si svilupperà sempre più grazie a progetti congiunti e condivisi. Primo appuntamento dedicato a “La vita delle stelle” giovedì 28 settembre h.21. Partecipazione gratuita.

Il progetto “Culture-up”, sostenuto nell’ambito del bando “Arte&Cultura”, dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, sta dando la possibilità alla Cooperativa Astronatura di offrire al territorio numerose opportunità di coinvolgimento; astronomia, cultura e didattica sono le parole chiave per una stagione ricca di iniziative al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. La visita guidata gratuita all’Osservatorio Astronomico in occasione delle aperture domenicali della struttura di Tradate nonché il Congresso internazionale della Transcontinental Educator Artist Collective for Humanity svoltosi lo scorso luglio, sono solo alcune delle progettualità messe in campo grazie a tale iniziativa.

La nuova sinergia nata tra la struttura del Campo dei Fiori ed il Centro visite del Parco Pineta, che vede una forte connotazione astronomica grazie proprio all’Osservatorio che qui ha sede, porterà le due realtà a sviluppare progettualità condivise non solo nell’ambito divulgativo ma anche nel settore delle visite didattiche per gruppi scolastici. Il ciclo di serate in programma affronterà tematiche come il rischio di impatto di asteroidi, argomento che poggia sulla grande esperienza dello staff della Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”, la vita delle stelle e la ricerca di esopianeti, cioè i pianeti attorno alle altre stelle.

Gli incontri a calendario sono:

– Giovedì 28 settembre “La vita delle stelle”

– Giovedì 19 ottobre “Il rischio asteroidi”

– Giovedì 9 novembre “Alla ricerca della vita: gli esopianeti”

L’appuntamento è per le h.21.00 presso l’EcoPlanetario del Parco Pineta di via ai ronchi, Tradate (VA). La partecipazione è gratuita e la prenotazione è obbligatoria da effettuarsi nella sezione “Biglietteria” del sito www.centrodidatticoscientifico.it.