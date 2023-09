Passione e generosità, un successo “Motori in Villa” a Gazzada Schianno

Si conferma un successo “Motori in Villa”, la manifestazione con protagoniste auto storiche e bolidi a Villa Cagnola. L’ultimo appuntamento di domenica scorsa, 10 settembre, ha visto la partecipazione di moltissimi appassionati. (foto di Eugenio Antonio Gambino e Pietro Rocchi)

Ma nel cuore di Villa Cagnola si è svolta una messa molto speciale celebrata dal Don Luigi Avanti, noto come il “Don della Formula 1”: l’occasione per due carissimi amici di “motori in Villa” di rinnovare la loro promessa di matrimonio, dopo 55 anni di matrimonio.

L’evento ha anche visto la presenza inconfondibile della F1 Minardi, rendendo omaggio alla passione per le corse automobilistiche che unisce questa comunità. Ma Motori in Villa non è solo uno spettacolo di auto, è molto di più.

Quest’anno, la manifestazione ha raggiunto un grande successo, grazie alla generosa partecipazione degli espositori di auto d’epoca e della popolazione locale. Circa cinquanta auto d’epoca sono state esposte durante l’evento, catturando l’attenzione e l’ammirazione di tutti i presenti. Ma il momento culminante è stato il pranzo, dove ben 160 ospiti espositori hanno condiviso storie e passioni automobilistiche.

Uno degli aspetti più toccanti di Motori in Villa è la sua missione benefica. Quest’anno, grazie all’aiuto di tutti coloro che hanno sostenuto l’evento, sono stati raccolti ben 8500,00 euro. Questi fondi sono stati devoluti all‘ONLUS “Aiutiamo la Paraplegia Club Regazzoni “.