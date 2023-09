“Pedala con Zazà”, una grande festa per tutto il ciclismo

Nell’anno della sua decima edizione la pedalata benefica “Pedala con Zazà” ha fatto poker aggiungendo, con un successo di partecipazione ben oltre le aspettative degli organizzatori: quattro gare di ciclismo giovanile divise in due giorni. Sabato mattina il Trofeo Loral-Memorial Piernatale Solemi per la categoria Esordienti 1° e 2° anno vinto dal siciliano campione regionale Domenico Lo Piccolo; a seguire il Trofeo Massimo e Carlo Guardascione per la categoria Allievi e il Trofeo “Zazà” Stefano Zanini per la categoria Juniores vinti da Matteo e Filippo Turconi, quest’ultimo fresco di contratto con il team professionistico Green Project-Bardiani-CSF.

Galleria fotografica Pedala con Zazà 2023 4 di 4

Matteo e Filippo corrono per la Bustese Olonia (una delle squadre giovanili di riferimento della nostra provincia) e sono entrambi nipoti dello stesso Zanini, che attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo del Team Astana ed tra i fondatori della Sestero APS.

Domenica mattina al via della “Pedala con Zazà” si sono presentati in poco meno di 300 cicloamotori che insieme agli ex professionisti Daniele Nardello, Cristiano Frattini, Dario Andriotto e naturalmente allo stesso Zanini hanno percorso il tracciato di circa 50 chilometri disegnato sulle strade della Valle Olona e non solo.

Una festa doveva essere e festa è stata grazie al contributo di Regione Lombardia, al patrocinio della Provincia di Varese e dei Comuni di Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e Fagnano Olona, a supporto della macchina organizzativa guidata dall’associazione Sestero in squadra con il Team Valle Olona, la Società Ciclistica Canavesi, la Fondazione Michele Scarponi e il Liceo Sportivo “Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Da sottolineare infine l’aspetto “green” della due giorni ciclistica che è stata praticamente priva di plastica e la partecipazione dei 200 bambini di categorie “Giovanissimi” che hanno animato le gare dalla G0 alla G6 del pomeriggio. L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza.