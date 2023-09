Pedalata e gare giovanili: a Gorla Maggiore due giorni nel segno di “Zazà”

Due giornate nel nome di un campione che, tra gli anni Novanta e i Duemila, ha tenuta altissima la bandiera del ciclismo varesotto, Stefano Zanini. Sabato 23 e domenica 24 a Gorla Maggiore il weekend sarà dedicato alle due ruote grazie all’impegno dello stesso “Zazà”, che oggi ha 54 anni ed è tra i direttori sportivi della Astana-Qazaqstan, una delle 18 squadre del World Tour.

Cinque in tutto gli eventi dedicati al ciclismo giovanile e amatoriale, con l’indispensabile sostegno del Team Valle Olona e delle Società Ciclistica Canavesi, coinvolti nella parte tecnica dell’organizzazione.

L’evento centrale è la ormai celebre “Pedala con Zazà” che nel 2023 compie dieci anni: una pedalata in compagnia, aperta a tutti, nella quale i partecipanti potranno affiancare in gruppo i campioni presenti. La partenza sarà domenica 24 alle 9.30 e gli appassionati percorreranno 50 chilometri ad andatura turistica; lo scopo è quello di raccogliere fondi per la Sestero, l’associazione benefica fondata dallo stesso Zanini con i giornalisti Roberto Bof e Sergio Gianoli.

Il weekend si apre però sabato 23 con una prima serie di gare giovanili denominate “Trofeo Zazà – Stefano Zanini”. La base è il Bar Garden Café di via Italia; il circuito si snoda tra Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Fagnano Olona e di nuovo Gorla Maggiore.

Ad aprire le danze (ore 9) saranno gli Esordienti impegnati nel “Trofeo Loral” sulla distanza dei 40 chilometri, ovvero quattro tornate del tracciato. Alle 11 la gara della categoria Allievi con in palio il Trofeo Massimo e Carlo Guardascione previsto sui 70 chilometri (7 giri). Nel pomeriggio spazio agli Juniores, quindi la “classe” più alta con ben 110 chilometri di corsa e il “Trofeo Zazà” da conquistare.

Domenica pomeriggio invece, dopo la pedalata amatoriale, toccherà ai Giovanissimi, ovvero ai ciclisti in erba suddivisi nelle sei sotto-categorie. Si comincia alle 14,30 e si prosegue nelle ore successive in una vera e propria festa del ciclismo.