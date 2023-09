Penultima amichevole pre campionato, Legnano vince a Gallarate (81-70)

Nuova amichevole del Legnano Basket questa sera, giovedì 21 settembre, sul campo di Gallarate con la vittoria per 81-70. Anche questa volta i Knights si sono schierati senza Marino rimasto fermo. Ovviamente, ancora assente Nik Raivio che sta continuando il suo percorso di recupero dopo l’operazione alla mano sinistra. L’ultima amichevole biancorossa si terrà sabato 23 settembre: Legnano andrà a Saronno per sfidare i padroni di casa.

«A sprazzi abbiamo giocato una bella pallacanestro – ha commentato a fine partita il gm Maurizio Basilico -, buona prestazione di Sacchettini, Sipala e Fragonara. Il carico di lavoro è importante ed atleticamente la squadra si stanno comportando bene. Stiamo procedendo un passo alla volta: come da programma. Anche se questi due ultimi infortuni, parlo di Raivio prima ed ora Marino, non ci volevano. L’ultima amichevole sarà contro Saronno. Poi inizierà il campionato e di certo dovremo arrivarci con Marino in campo e tutta la squadra mentalmente e fisicamente pronta a portare a casa risultati positivi. Siamo consapevoli che dovremo resistere con tutte le nostre forze sino al rientro di Raivio».

La gara

Il primo quarto è finito con Legnano in vantaggio sui padroni di casa con un confortante +10 (20-10). Gallarate ha poi accorciato le distanze arrivando a -8. Il secondo quarto infatti si è concluso con i biancorossi in vantaggio 49-41. Gallarate anche nel terzo quarto ha cercato la rimonta, ma niente da fare con i legnanesi avanti 66-50. Legnano ha mantenuto il vantaggio per tutta la gara e ha chiuso 81-70.

Miglior marcatore per Legnano Sacchettini, 22 punti, seguito da Sipala 17, Ghigo 12 e Planezio 10 punti. Gallarate invece si è difesa con Passerini 15 punti, Milomanc 14 così come De Bettin (14 punti).