Per la Tre Valli trenta negozi di Varese proporranno kit promozionali dedicati

Sono più trenta le attività cittadine che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Distretto del Commercio in occasione delle manifestazioni ciclistiche che saranno in città da sabato 30 settembre a martedì 3 ottobre. Durante le giornate delle gare della Gran Fondo, Cronometro e Tre Valli Varesine molte attività propongono infatti dei kit promozionali dedicati.

„I grandi eventi sportivi del ciclismo portano in città migliaia di persone, tra atleti, tifosi, famiglie e team a supporto, che in molti casi soggiornano per più giorni sul territorio» dice la vicesindaca Ivana Perusin. «Sono dunque momenti che possono generare nuove opportunità per il commercio cittadino. Per questo, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni dei commercianti e in particolare di Uniascom, abbiamo voluto coinvolgere le attività commerciali cittadine con diverse iniziative: a tutti gli atleti è stato dato un kit gara con promozioni dedicate a loro e ai rispettivi team e famiglie. Molti negozianti poi esporranno fotografie storiche della Tre Valli Varesine: sono iniziative che hanno l’intento di potenziare le opportunità offerte dai grandi eventi sportivi a favore del tessuto commerciale cittadino».