“Per un pugno di film”, a Sesto Calende si parla di cinema

Appuntamento per gli amanti del cinema in Piazza Mazzini a Sesto Calende. Il critico ed esperto cinematografico Mauro Gervasini terrà l’incontro dal titolo “Per un pugno di film”.

Un viaggio nella storia dello spaghetti western attraverso i registi, gli attori ed i film divenuti simbolo di questo genere. La serata di svolerà nel cortile della biblioteca in piazza Mazzini, Sesto Calende alle ore 21. (In caso di maltempo in sala Cesare da Sesto). L’evento è organizzato da FVC Verbano APS.