Percosse a un uomo dopo il fermo: un poliziotto di Chiasso rinviato a giudizio

Un agente della Polizia Comunale di Chiasso è stato rinviato a giudizio e due suoi colleghi sono stati colpiti da altrettanti decreti d’accusa in seguito alle indagini che hanno riguardato il fermo di un uomo a Balerna, lo scorso 26 gennaio.

L’uomo, un cittadino algerino, era stato fermato e ammanettato in piena notte (3.15) in via Passeggiata e poi, secondo le successive denunce, era stato percosso dagli agenti intervenuti. Sull’accaduto ha indagato il Procuratore Generale Andrea Pagani che ha concluso le indagini emanando una serie di decisioni che tengono conto – si legge in un comunicato stampa – ” del genere, dell’intensità e della reiterazione delle percosse”.

Uno dei poliziotti coinvolti è stato rinviato a giudizio di fronte alla Corte delle assise Correzionali per i reati di abuso d’autorità e vie di fatto. Per lui la proposta di pena è stata di 12 mesi di detenzione sospesi con la condizionale per un periodo di prova di due anni. Per l’uomo è stata ipotizzata anche una multa di mille franchi, un risarcimento per torto morale di duemila franchi e il pagamento delle spese processuali. Il processo si svolgerà con la formula del rito abbreviato.

Per un secondo agente in forza alla “Comunale” di Chiasso ha ricevuto un decreto d’accusa per abuso di autorità e vie di fatto: nel suo caso la pena proposta è di 90 aliquote giornaliere da 140 franchi per un totale di 12.600 franchi, sospesa in via condizionale. Per lui una multa di 700 franchi.

Un decreto d’accusa è stato spiccato per un terzo poliziotto con un’entità di pena minore, 30 aliquote giornaliere (4.200 franchi totali) e multa di 400 franchi. Anche in questo caso la pena è sospesa e sono addebitate le spese giudiziarie.

Nell’ambito del medesimo procedimento è stato invece emanato un decreto d’abbandono (quindi non si procederà) per quattro agenti della Polizia cantonale, un agente della Polizia comunale di Chiasso e un agente della Polizia Città di Mendrisio. Sulla base delle ricostruzioni e degli atti acquisiti non sono stati riscontrati i presupposti del reato ipotizzato, ovvero di favoreggiamento per aver omesso di segnalare le azioni irregolari del principale imputato. Un ulteriore decreto di abbandono è stato emesso nei confronti di quattro agenti, accusati dall’uomo algerino di essere passati alle vie di fatto alcuni giorni prima, il 23 gennaio.

