Perde l’orientamento nel bosco a Piambello, salvato dal Soccorso Alpino

Ritrovato illeso l’escursionista soccorso ieri, martedì 5 settembre, a Pogliana, Bisuschio, dalla Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. L’uomo, 46 anni, aveva perso l’orientamento, era diventato buio e allora ha chiesto aiuto. Si trovava nella zona di Piambello. I soccorritori – oltre al Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico – sono intervenuti anche i Vigili del fuoco – lo hanno raggiunto e accompagnato a valle.

In questi giorni la Stazione di Varese sta collaborando con la Croce Rossa Italiana in una serie di iniziative rivolte ai giovanissimi. Il Soccorso alpino si occupa della sicurezza in montagna e ha coinvolto i ragazzi del Green Camp di Croce Rossa Italiana, comitato di Varese, in una dimostrazione con barella portantina. I tecnici hanno anche allestito una mini teleferica e spiegato che cosa fare in caso di necessità, come contattare subito il numero unico di emergenza 112 e hanno anche illustrato alcune nozioni di base di primo soccorso.

Il Cnsas organizza diverse occasioni dedicate a questi temi: oltre agli interventi, i tecnici si occupano della prevenzione degli incidenti e della diffusione, a tutti i livelli, di una solida cultura della sicurezza in montagna.