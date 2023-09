Piace l’impegno per il riuso a Varese: unanimità in consiglio per la mozione Pepe

Ha avuto molto successo in consiglio comunale a Varese la mozione del consigliere Alessandro Pepe (Partito Democratico) in cui si chiede al sindaco e alla giunta di “Sensibilizzare i consigli di quartiere al fine di riproporre nei diversi quartieri della città apposite iniziative dedicate allo smaltimento e al riuso di beni inutilizzati, coinvolgendo l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l con l’obiettivo di garantire la presenza del centro ambientale mobile in suddette giornate e la relativa pubblicità di tale servizio”.

«Con questa mozione mi sono posto un duplice obiettivo – ha detto Pepe spiegando la sua mozione – primo, coinvolgere il consiglio di quartiere al fine di promuovere nei diversi rioni della nostra città apposite iniziative dedicate allo smaltimento e al riuso di beni inutilizzati; secondo, rendere partecipe il consiglio di quartiere e l’Impresa Sangalli con l’obiettivo di garantire la presenza del CAM (centro ambientale mobile) in queste giornate. In questo modo è possibile anche promuovere e far conoscere ancora meglio alla cittadinanza un servizio molto importante pensato per smaltire i beni che non sono raccolti col servizio porta a porta».

Un’idea nata «Nel momento in cui la giunta, con l’Assessora alla partita Nicoletta San Martino, ha deciso di concedere il patrocinio a un’analoga iniziativa realizzata e svolta nel mese di giugno da una realtà di Capolago – ha sottolineato Pepe – Spero che questa proposta, che si caratterizza per sensibilità ambientale non ideologica, partecipazione attiva e cura del proprio territorio, possa trovare approvazione da tutto il Consiglio, anche da chi non crede in strumenti di partecipazione attiva come i consigli di quartiere».

Una mozione che non solo è stata accolta favorevolmente dall’assessora competente, Nicoletta San Martino, che ha ringraziato il consigliere per la mozione, ma anche da diversi consiglieri anche di Minoranza: in particolare si è espressa la consigliera Barbara Bison, capogruppo della Lega, che ha espresso «Parere positivo. Ci sono argomenti che non sono ne di destra ne di sinistra: il riuso e il non spreco sono temi da valorizzare, da chiunque arrivino le proposte». Anche il consigliere di Varese Ideale Franco Formato ha dato «Parere favorevole, perchè è un aspetto che è importante portare avanti per una educazione sul tema nei confronti dei cittadini»

La votazione ha dato risultati compatibili con le dichiarazioni, e la proposta è stata approvata all’unanimità dei 27 votanti.