“Piambello dal Vivo” prosegue nel fine settimana con spettacoli a Cantello e a Clivio

Piambello dal vivo dopo l’appuntamento di apertura nel Comune di Cremenaga, prosegue il suo cammino e nel fine settimana avrà come palcoscenico i comuni di Cantello e Clivio.

Con la direzione artistica di Andrea Gosetti, Piambello dal vivo propone una programmazione che valorizza il territorio e le sue bellezze con il sostegno dei Comuni che quest’anno hanno aderito al progetto: Besano, Cremenaga, Lavena Ponte Tresa, Bisuschio, Clivio e Cantello.

Venerdì 15 settembre a Cantello

Il prossimo appuntamento di Piambello dal vivo è per venerdì 15 settembre a Cantello, dove alle 21 in piazza Libertà il trio “Le radiose” propone il divertente spettacolo “On Air!”.

«Radio Radiose – solo musica dagli anni ’30 (e ’40!) è una radio da teatro o da strada, da giardino o addirittura da salotto… ma soprattutto è una radio che trasmette solo, esclusivamente in diretta – spiega Andrea Gosetti – Le Radiose accompagnano i loro radioascoltatori tra le sincopatissime e frizzanti melodie della Swing Era, ma capita che la frequenza diventi instabile e capricciosa e allora una coinvolgente follia in modulazione di frequenza tra ronzii, fruscii, rubriche e telefonate trascina il pubblico in una montagna russa radiofonica di epoche e stili».

“On air!» è uno spettacolo che mescola il clown, il teatro fisico e il canto armonizzato per creare uno spazio di gioco originale e surreale. Punto di partenza e di ispirazione è la radio e tutto il suo universo fisico e sonoro. Il repertorio – eseguito a cappella – è incentrato su pezzi d’epoca, ma è mescolato e contaminato con brani più moderni. Le tre protagoniste sono voci e suoni – ma anche corpi – della radio e nell’arco dello spettacolo incarnano le cantanti, le canzoni, lo studio o l’apparecchio radiofonico stesso creando divertenti cortocircuiti metateatrali nell’incontro o nella sovrapposizione tra il mondo sonoro e quello visuale.

Nato nel 2018 dall’incontro tra teatranti ed artiste di strada provenienti da diverse compagnie da anni attive nel mondo del clown teatrale, il progetto del trio esplora la commistione tra clown e vocalità concentrandosi sui meccanismi comici che possono scaturire dall’incontro tra i linguaggi musicale, sonoro, visuale e fisico.

Con lo spettacolo “On Air!” Le Radiose hanno partecipato ad alcuni dei più importanti festival italiani di teatro di strada e di circo-teatro.

Ingresso libero – prenotazione scrivendo a intrecciteatrali@gmail.com oppure con whatsapp al numero 331 3193531

Sabato 16 settembre a Clivio

Sabato 16 settembre a Clivio, Piambello dal vivo propone qualcosa di completamente diverso ma altrettanto interessante: un percorso per il paese con lo spettacolo “Hansel e Gretel” di Intrecci teatrali e due storie, appositamente studiate per i piccoli e per gli adulti. L’appuntamento è alle 18 al parcheggio della palestra comunale di Clivio, in via Azimonti 4, da dove partirà il percorso per il paese.

«Un viaggio particolare, doppio, un viaggio dove adulti e bambini pur vivendo la stessa storia ne coglieranno aspetti diversi. Un gioco per i bambini e introspettivo sul valore di educante per i grandi, perché le fiabe hanno sempre un doppio risvolto e significato – spiega Gosetti – Il pubblico prenderà parte ad un percorso in cuffia diviso su due canali di ascolto, il canale per i bambini e il canale per i grandi. La storia sarà sempre la stessa, ma ognuno ascolterà una versione particolare».

Sul “canale blu” i bambini vivranno un’avventura catapultati all’interno della storia dei due protagonisti. Dovranno cercare i sassi che indicano il sentiero, spezzare il pane, trovare le chiavi, affrontare la strega e alla fine uscire come i protagonisti vittoriosi con un grande dono da portare ai genitori, Sul “canale rosso” la storia dei grandi sarà un po’ diversa: le emozioni faranno capolino nel loro percorso e vivranno il senso dell’abbandono, faranno i conti con le bugie, dovranno prendere decisioni ed interrogarsi sul compito di essere padre e madre. Sarà un viaggio che li metterà sempre in costante dialogo con se stessi. Perché in fondo essere genitori è interrogarsi su ciò che riteniamo giusto o sbagliato nel viaggio educativo. Il percorso sarà lo stesso, ma sarà vissuto da tutti in modo completamente diverso.

Età consigliata dai 4 anni. L’evento è organizzato in collaborazione con il Museo insubrico di Storia naturale e con Naturalis Insubria.

Ingresso libero – Dal momento che sono disponibili solo 50 posti la prenotazione è obbligatoria via mail a intrecciteatrali@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero 331 3193531

Piambello dal Vivo, che arriva alla sua terza edizione, è un progetto di valle che ha l’obiettivo di far rivivere il territorio. «Ringrazio la Comunità montana del Piambello e i Comuni che ci stanno ospitando e che sostengono l’iniziativa pur con gli sforzi che possiamo immaginare – dice Andrea Gosetti – E’ un progetto culturale che ha saputo tessere una rete di relazioni non solo tra la nostra organizzazione e l’ente pubblico, ma anche tra gli stessi enti pubblici che hanno sposato un progetto culturale comune. Nell’incontro a teatro si vive un’esperienza insieme, ci si sente parte di una comunità pensante. Gli spettacoli saranno tutti all’aperto, perché la scelta di questa rassegna è proprio la ricerca di nuovi palcoscenici. Vogliamo invitare le persone a riavvicinarsi al teatro e a ritrovarne la magia anche in palcoscenici naturali di grande bellezza come quelli offerti dal nostro territorio».

Qui la locandina con tutti gli spettacoli di Piambello dal vivo