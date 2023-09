Piccoli e grandi pellegrini alla scoperta dell’Olona lungo la Via Francisca del Lucomagno

Il format non è nuovo, Alfa – il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese – ha voluto replicare il grande successo degli scorsi anni, quando in più giornate moltissimi piccoli e grandi pellegrini si erano messi in marcia lungo la Via Francisca del Lucomagno alla scoperta del bene acqua. Pomeriggi all’aria aperta, immersi nel verde accanto a laghi e fiumi, per divertirsi in compagnia.

Domenica 17 settembre il primo dei 4 appuntamenti del 2023 ha visto una cinquantina di partecipanti che, nel contesto suggestivo dell’approdo Calipolis di Fagnano Olona, hanno percorso ad anello un tratto della quarta tappa della Via Francisca del Lucomagno.

Alla partenza e all’arrivo, tre momenti di letture e spettacoli a cura dell’associazione “Parole in Viaggio” che ha coinvolto i bimbi narrando diverse storie. Al termine per tutti la merenda offerta da Coop Lombardia. Il percorso era facile e adatto a tutti, da 0 a 99+ anni e comprese persone a mobilità ridotta, poiché la Via Francisca del Lucomagno nei suoi 135 Km è certificata come cammino totalmente accessibile.

Si replica domenica 24 settembre con una camminata leggermente più lunga da Casa Macchi (Morazzone) a Caronno Corbellaro. Il ritrovo è alle 14:00 a Casa Macchi.

Gli eventi sono completamente gratuiti, è solo necessario registrarsi qui:

http://bit.ly/44WwFvhcamminatealfa