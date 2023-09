Pierangela Alezio della Runner spa dopo il furto da film a Fagnano Olona: “Danni limitati”

Non c’è stato nessun furto milionario, i ladri sarebbero scappati con un furgone e non sarebbero riusciti a portare via una grande quantità di dispositivi anche se il danno materiale è stato importante, quello economico ancora da quantificare.

Pierangela Alezio è l’amministratore unico della Runner spa di Fagnano Olona ci tiene a ridimensionare quanto avvenuto questa mattina prima dell’alba.

Ci è venuta a trovare in redazione per raccontare quanto è riuscita a verificare nella sua azienda, stravolta dalla giornata folle che ha passato, iniziata quando era ancora buio mentre un commando attaccava la sede logistica di via Caboto per rubare computer, componenti, notebook, tablet e telefonini stoccati all’interno e pronti per essere distribuiti a diverse aziende.

«La nostra azienda è solida e lavora dal 1997 in questo settore – spiega Pierangela – assorbiamo il colpo senza grosse conseguenze. Viste le notizie che sono circolate da questa mattina vorrei tranquillizzare i clienti che ci stanno già chiamando». Le immagini della videosorveglianza sarebbero abbastanza chiare e sono ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che stanno lavorando per risalire agli autori dell’azione.