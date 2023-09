Piscina Manara, ora anche l’acqua dal tetto e le opposizioni chiedono una commissione urgente

Nei giorni scorsi sono stati diversi i guai per la piscina Manara di Busto Arsizio, gestita da Forus. Prima l’acqua nera nella piscina dei piccoli, poi le immagini delle condizioni di alcune zone non accessibili al pubblico, dei bagni e degli spogliatoi e oggi è spuntato un video in cui si vede chiaramente acqua entrare dal tetto (pubblicato da Malpensa24).

La serie di problemi ha messo in luce le gravi carenze di manutenzione della struttura e che stanno causando disagi agli utenti tanto da costringere il sindaco Emanuele Antonelli ad effettuare un sopralluogo per verificare di persona le condizioni in cui versa la Manara. Sarebbe, comunque, bastato leggere le recensioni degli utenti su Google degli ultimi mesi per rendersi conto che qualcosa non sta funzionando.

Tutti i consiglieri di opposizione hanno ritenuto necessario chiedere che il Consiglio Comunale, tramite la competente Commissione Consiliare, «possa acquisire al proposito le più ampie e dettagliate argomentazioni dal gestore Forus e tutte le necessarie informazioni tecniche degli Uffici».

Per questo hanno chiesto che la Commissione Quarta, competente in materia di sport, «sia convocata urgentemente sull’argomento “Piscina Manara” e che proceda all’audizione del gestore Forus come previsto dall’art.15, comma 3 del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni».