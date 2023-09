Poste Italiane: in provincia di Varese assunti a tempo indeterminato quasi 200 portalettere

Dal 2022 ad oggi sono entrati in servizio nei centri di recapito della provincia di Varese, quasi 200 portalettere con un contratto a tempo indeterminato. La selezione dei neo-assunti, stabilizzati, è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi. I nuovi ingressi sono stati inseriti nelle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei 15 Centri di recapito presenti sul territorio provinciale per poter supportare le attività legate agli ingenti volumi di pacchi in circolazione sul network postale a seguito dello sviluppo dell’e-commerce che continua a far registrare forti crescite. Simone Caruso fa parte dei nuovi ingressi stabilizzati a tempi indeterminato in provincia di Varese. Laureato in scienze ambientali a Catania, con una specializzazione in ingegneria sanitaria, lavora oggi a Venegono. Dopo aver iniziato il suo lavoro di portalettere a Catania, ha scelto di lavorare a tempo indeterminato in provincia di Varese.

«Sono molto felice della mia decisione – racconta Simone – dopo aver lavorato per diverso tempo su progetti in ambito scolastico, ho accettato il ruolo di portalettere dapprima a Catania e poi a Venegono. Poste mi ha garantito la possibilità di un lavoro a tempo indeterminato e ritengo che con impegno e dedizione potrò mettermi in gioco per crescere all’interno dell’azienda. Qui a Varese sono stato accolto benissimo da subito, sia dai colleghi sia dagli abitanti di Venegono che ormai mi conoscono. Poter contare su un lavoro a tempo indeterminato mi ha permesso di investire sul mio futuro, con mia moglie, infatti, abbiamo deciso di stabilizzarci qui, abbiamo comprato casa a Tradate dove faremo crescere nostro figlio Fabrizio. Conclude Simone – Ovviamente la Sicilia e i miei genitori mi mancano ma come dico sempre: dove c’è famiglia, tetto e lavoro c’è anche casa e qui stiamo bene. Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarderà circa 2100 assunti in tutta Italia, di cui oltre 300 in Lombardia è concordato con le Organizzazioni Sindacali, e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate», in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul crescente mercato dei pacchi.

I nuovi ingressi previsti per la fine dell’anno sono attesi in particolare nei centri di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Sesto Calende e Varese Belforte. I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato, i requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 5 ottobre la propria candidatura sulla pagina web del sito istituzionale https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html.