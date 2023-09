Premiati i ragazzi dello Stein per il progetto che trasforma i rifiuti in strumenti musicali

È in programma nella mattina di oggi, venerdì 29 settembre, la consegna del riconoscimento Elmec all’Istituto Superiore Edith Stein di Gavirate nell’ambito dell’iniziativa “La mia impresa, il mio futuro” promossa dalla Fondazione Sodalitas e che ha visto la partecipazione di 15 istituti. L’annuncio dei vincitori si era tenuto il 31 maggio scorso al Centro Congressi “Ville Ponti” di Varese e l’Istituto Superiore Edith Stein di Gavirate era stato onorato di essere proclamato vincitore nella selezione provinciale delle migliori start up.

In particolare, la start up vincitrice, denominata “L’ira del legno” è composta dagli studenti della 5a classe RIM dello scorso anno scolastico: Alessandra Ledda, Pietro Ossola, Silvia Portaluppi, Vittoria Calabrese.

Gli allievi hanno ideato un progetto innovativo volto a riutilizzare imballaggi in legno provenienti da aziende agricole e vivai locali per la creazione di strumenti musicali sostenibili e unici nel loro genere. Questi studenti hanno lavorato principalmente con assi di bancali, trasformandoli mediante collage, pressatura e intaglio in strumenti musicali dal design originale e funzionale. Inoltre, hanno utilizzato scatole di sigari in legno e di liquori donate dai pub e dalle case vinicole della zona come materie prime per i loro progetti. I complimenti dei docenti e della dirigenza scolastica sono stati calorosamente rivolti a questi giovani innovatori per l’eccezionale risultato ottenuto.

“Il riconoscimento ELMEC – si sottolinea l’istituto con una nota – non è tale solo per la creatività e l’impegno degli studenti, ma anche per l’eccezionale supporto fornito dall’Istituto Superiore Edith Stein nel coltivare il talento e l’ingegno dei suoi studenti. L’evento ha dimostrato ancora una volta l’importanza dell’istruzione, dell’innovazione e dell’impegno delle imprese nel plasmare il futuro delle nuove generazioni. L’Istituto Superiore Edith Stein di Gavirate, la Fondazione Sodalitas e ELMEC si sono uniti per sostenere la crescita professionale e accademica dei giovani talenti, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità”.