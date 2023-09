Primo giorno di scuola anche a Luino, il sindaco Bianchi agli studenti: “Siete voi il futuro della nostra città”

Lunedì 11 settembre è stato il giorno del rientro a scuola per le scuole della Lombardia e anche nei plessi di Luino gli alunni hanno ripreso posto nelle proprie classi.

A salutare questa giornata particolare è il sindaco Enrico Bianchi che, assieme all’assessore all’istruzione Antonella Sonnessa, ha scritto una nota rivolta agli studenti.

Care studentesse e cari studenti,

un nuovo anno scolastico sta per iniziare, per alcuni sarà la prima volta, ma il primo giorno di scuola è sempre un’emozione per tutti. Speriamo che la pausa estiva vi abbia rigenerati e che i ricordi di risate, passeggiate e nuotate vi accompagnino nel vostro percorso. Ogni nuovo anno scolastico, anche se può destare ansia e preoccupazione, porta sempre con sé entusiasmo, desiderio di rivedere i compagni e di incontrarne di nuovi, voglia di imparare e curiosità di conoscenza. Non perdetele mai. Siete voi il futuro della nostra città e noi vi accompagneremo con i tanti progetti formativi che i vostri insegnanti e l’amministrazione Comunale hanno pensato per voi. Vi auguriamo di crescere come individui liberi e responsabili, in grado di confrontarvi in modo aperto e rispettoso con tutti e che il vostro cammino, umano e professionale, prosegua in tutte le comunità di cui farete parte. A nome dell’amministrazione Comunale e di tutta la città, rivolgiamo a voi, ai Dirigenti Scolastici, al corpo docente e a tutti gli operatori della scuola, i nostri più sinceri auguri di buon anno scolastico.

Il progetto “Città dei Bambini” assume maggior importanza e con l’inizio delle scuole trova nuove forze. Settimana scorsa, in Comune a Luino, i volontari e le associazioni che daranno il loro contributo nell’iniziativa hanno avuto modo di conoscere tutti i particolari del progetto. Obiettivo primario in questa fase, rendere sicuri gli attraversamenti pedonali limitrofi agli istituti cittadini, monitorare l’entrata e l’uscita di scuola negli orari di punta sarà una delle funzioni principali dei volontari. In sala Giunta sono state illustrate anche le finalità generali, fare di Luino un luogo a misura di bambino e per farlo, rendere le strade da loro percorse, sicure.

I volontari di “A scuola ci andiamo da soli” saranno coordinati e supportati dagli agenti della Polizia Locale che, come da previsione, organizzeranno anche una formazione più dettagliata rivolta a chi volesse far parte del progetto. Sì, perché il progetto cerca sempre nuovi volontari (che ovviamente saranno anche coperti da assicurazione).

Per partecipare e rendere le scuole luinesi più sicure le scuole scrivere a: cittadeibambini@comune.luino.it o chiamare il numero 0332- 543535 il martedì e il giovedì pomeriggio

Nel dettaglio, gli orari per i diversi plessi presidiati.

INGRESSO

LUINO – CREVA 7.55 – 8.25

VOLDOMINO 7.45 – 8.15

USCITA Lunedì – martedì – giovedì

LUINO – CREVA 16.15 – 16.45

VOLDOMINO 16.00 – 16.30

USCITA mercoledì – venerdì

LUINO – CREVA – VOLDOMINO 12.15 – 12.45

«Ringraziamo tutte le persone che hanno accolto positivamente questa iniziativa – commenta Erika Papa, consigliere di maggioranza con delega alle politiche scolastiche -. Crediamo molto nella ‘Città dei Bambini’, crediamo che Luino possa diventare un paese a loro misura partendo proprio dalla messa in sicurezza delle zone vicino alle scuole».