Principio di annegamento al Lido di Lugano: 19enne italiano salvato da un bagnino

La Polizia cantonale svizzera ha riferito di un grave incidente avvenuto questa mattina, lunedì 4 settembre, poco dopo le 10 presso le piscine del Lido di Lugano. Un giovane di 19 anni, cittadino italiano residente in Italia, ha rischiato di annegare dopo un tuffo da un trampolino nella vasca dedicata.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il ragazzo, per motivi ancora da accertare, non è riemerso dopo il salto. Fortunatamente, un bagnino presente sul posto ha prontamente notato la situazione e ha tratto in salvo il giovane, riuscendo a rianimarlo sul posto.

Dopo il tempestivo intervento, il 19enne è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale, con l’assistenza dei soccorritori della Croce Verde di Lugano. Anche agenti della Polizia cantonale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per fornire supporto e avviare le indagini preliminari.

Sebbene l’episodio abbia suscitato grande preoccupazione tra i presenti, le notizie mediche sono rassicuranti: la vita del giovane non è in pericolo.