Progetto 1000 Esperti di Regione Lombardia, appuntamento col Pnrr a Villa Recalcati

Parte venerdì 22 settembre per i comuni delle province di Como e Varese la nuova fase del progetto in cui Regione Lombardia si avvale di professionisti esperti per fornire supporto agli Enti territoriali nella gestione di procedure particolarmente complesse comprese nel piano territoriale e, più nello specifico, relative a valutazioni e autorizzazioni ambientali, bonifiche, rinnovabili/tema energia, rifiuti, edilizia e urbanistica, appalti, infrastrutture digitali, procedure di rendicontazione e monitoraggio.

Gli obiettivi di Regione Lombardia, mappati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Investimento M1-C1-2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale”), sono volti alla diminuzione dei tempi medi di gestione dei procedimenti e all’abbattimento dell’arretrato delle pratiche non concluse.

Esperti, con varie specializzazioni, stanno operando da settembre 2022 in affiancamento e supporto ai Comuni, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, con l’obiettivo di raggiungere i target individuati dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il territorio lombardo.

Conclusa a dicembre la Fase 1 pilota, dedicata ai primi 161 Comuni, si apre ora la Fase 2 che estende la possibilità di assistenza a circa 800 Comuni che hanno collaborato nell’invio dei dati e che hanno permesso di misurare i tempi di evasione dei procedimenti amministrativi e il numero delle pratiche ancora sospese.

Seguirà una successiva Fase 3, in cui verranno attivate le assistenze a tutti i 1504 Comuni lombardi. È stata identificata la Provincia come luogo più idoneo per offrire supporto ai Comuni attraverso questo progetto Regionale, che consentirà di condividere e diffondere best practice per una migliore efficienza della macchina amministrativa.