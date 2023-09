“Psicologia e sport”: a Luino gli ultimi due incontri sull’educazione sportiva

Volge al termine, con gli ultimi due appuntamenti, la partecipata rassegna di incontri dedicata al tema dell’educazione sportiva promossa dal Comune di Luino in collaborazione con il CONI e le associazioni del territorio.

Sotto il cappello tematico “Psico&Sport”, gli ultimi due appuntamenti sono in programma sabato 30 settembre e sabato 14 ottobre. Entrambi, che rispettivamente tratteranno il tema dei “Genitori nello sport” con la dottoressa Valeria Resta e quello di come “Far crescere i giovani talenti” con la dottoressa Caterina Simoncelli, si terranno al Palabetulle di Luino alle 17:30.

«La programmazione di incontri dedicati allo sport prosegue con due appuntamenti nei quali vogliamo siano protagonisti gli allenatori ma soprattutto i genitori – racconta Ivan Martinelli, assessore allo Sport –. Crediamo che l’amministrazione comunale, in sinergia con le società sportive luinesi, debba lanciare un messaggio alle famiglie: i sani valori sportivi quali rispetto, senso del dovere, fairplay e altruismo devono essere coltivati prima di tutto in famiglia. I bambini e i ragazzi che frequentano palestre, palazzetti e campi da gioco o di regata, devono essere aiutati a comprendere in maniera chiara che cosa significhi essere buoni atleti, componenti di un insieme (squadra), assumersi responsabilità e fare delle scelte, seguire guide ed insegnamenti. Lo sport sano ha una valenza straordinaria in questo e il supporto dei genitori è fondamentale, anche per affrontare gli inevitabili momenti di frustrazione in cui, nello sport come nella vita in genere, i nostri bambini e ragazzi possono incorrere. Sabato 30 settembre e sabato 14 ottobre al Palabetulle parleremo anche di questo. Siete tutti invitati! Ore 17,30».