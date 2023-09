Puliamo il Mondo risveglia l’anima green del Parco Alto Milanese

Legambiente Busto Verde, insieme al Consorzio del Parco Alto Milanese, e con la collaborazione di Star Bene Insieme Aps, la Baitina, Bottega Agricola, Protezione Civile e l’azienda agricola La Frisona, in azione per ripulire il Parco Alto Milanese dai rifiuti con l’iniziativa “Puliamo il Mondo”. L’intervento di pulizia è iniziato in mattinata (con ritrovo in via Cascina Mazzafame) dove i circa 50 volontari, divisi in 3 gruppi, hanno iniziato la raccolta.

Anche al Parco Alto Milanese, come al Parco Castello di Legnano, a terra si trova di tutto. «Abbiamo raccolto pneumatici, vetro e del materiale isolante che probabilmente si trovava lì da tanto» ha spiegato Paola Gandini, responsabile di Legambiente Busto Verde. Al termine della mattinata sono stati raccolti circa 15 sacchi di rifiuti (l’equivalente di 2 cassoni).

Nel pomeriggio, il gruppo di volontari si è spostato alla Baitina dove i più piccoli, armati di kit per la pulizia, hanno raccolto i rifiuti aiutati dai loro genitori. Non solo pulizia, l’esperto naturalista di Prociv Pietro Leotta ha accompagnato grandi e piccini in una camminata illustrando la fauna e la flora del Parco. Per i bimbi anche un laboratorio creativo manuale dal titolo “La grande tela” dove hanno potuto dare sfogo alla loro fantasia e lo spettacolo “C’era una volta il Monso – La foresta pluviale”.

«Volevamo che questa giornata dedicata all’ambiente fosse non solo dedicata alla pulizia e alla raccolta di rifiuti, – ha detto il presidente del Parco Alto Milanese Davide Turri – ma anche un momento di condivisione per stare insieme e “festeggiare” l’ambiente». Tante infatti le famiglie che hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa che, nel weekend appena trascorso, ha toccato un centinaio di città italiane.

Presente all’evento anche il sindaco di Castellanza Mirella Cerini, che ha colto l’occasione per ringraziare il Consorzio del Parco Alto Milanese e Star Bene Insieme per tutte le iniziative e le attività svolte durante l’estate. «Questo Parco è un polmone verde, un punto di riferimento. – ha detto il sindaco Cerini – Servono davvero delle aree come questa, dove chiunque di noi può apprezzare il benessere che deriva dallo stare nella natura e nel verde».