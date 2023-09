“Quando l’Italia perse la faccia”. Ad Albizzate una serata nel ricordo di Enzo Tortora

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate

Nel giugno di 40 anni fa il popolare conduttore televisivo Enzo Tortora venne arrestato e, successivamente, condannato a dieci anni di carcere per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. Tre anni dopo, in appello e poi in Cassazione, Tortora venne assolto e il suo caso giudiziario venne definito “il più eclatante orrore della giustizia italiana”.

Venerdì 22 novembre si parlerà di questo presso la Sala Piotti di Albizzate, grazie ad una serata organizzata dall’associazione Volarte Italia del Presidente Adelio Airaghi e dall’Assessorato alla Cultura.

«L’obiettivo della serata è fare luce su questo caso e capire quali cause portarono all’arresto del presentatore genovese e come tutto questo fu gestito, dal momento che Tortora fu esposto alla gogna pubblica per tre anni», scrivono gli organizzatori.

A parlarne sarà Raffaelle Della Valle, storico avvocato di Tortora, che ripercorrerà in questo modo tutta la vicenda, affiancato da un volto noto del foro varesino, l’avvocato Luca Marsico, mentre a moderare la serata toccherà a Silvestro Pascarella.

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate.