Quartieri League di basket, una giornata di sfide ai campetti di Casbeno

Torna, a Varese, la “Quartieri League” di pallacanestro, uno dei progetti sportivi che fanno capo a “Il basket siamo noi”, ovvero all’associazione che raggruppa i tifosi della Pallacanestro Varese, attiva in diversi ambiti della città.

La “lega” in oggetto è un torneo itinerante che si disputa sui campi da gioco all’aperto presenti in tutta la città e da quest’anno presenta una serie di novità: l’obiettivo è quello di trasformare la Quartieri League in un appuntamento fisso del calendario sportivo. Oltre alle partite, in ogni tappa, ci sarà un evento collaterale capace di coinvolgere il territorio circostante, i giovani, la musica, con anche una offerta gastronomica.

A differenza delle prime edizioni inoltre, le squadre iscritte non dovranno per forza rappresentare uno dei quartieri cittadini, anche se la scoperta e la conoscenza del territorio locale rimangono uno dei fili conduttori del torneo. Il primo appuntamento è imminente ed è previsto per domenica 10 settembre ai campetti di via Castellini a Casbeno dove è previsto un torneo di 4 contro 4 per la categoria over 16.

Il programma della giornata prevede la registrazione delle squadre tra le 9.30 e le 10,30, la gara del tiro da 3 punti alle 11 con anche l’avvio delle partite del torneo. I match proseguiranno sino alle 17,30 quando è in programma la finale, ma l’evento non finisce con l’ultimo canestro. Alle 18 ci sarà uno spettacolo di ginnastica artistica curato dalla Nuova Ginfit di Azzate, alle 18,30 le premiazioni e dalle 19 la musica dal vivo con la MDF Band e i brani dedicati ai cantautori italiani. Durante tutta la manifestazione banco gastronomico curato da Prins Willem e dalla birra artigianale VAR+.