Quattro giorni di danze e musiche celtiche: nel fine settimana Busto Arsizio diventa “irlandese”

Busto Arsizio, per la 22esima volta, renderà omaggio alla cultura celtica. Dal 14 al 17 settembre, il Museo del tessile ospiterà il BustoFolk, il festival Interceltico con musica, danze, falconeria, body painting, libri, scrittura elfica, fotografia il tutto in chiave popolare.

Umberto Crespi e l’Accademia di Danze irlandesi Gens d’Ys metterà la città del Varesotto al centro di un movimento culturale che conta centinaia di migliaia di estimatori e che lo scorso anno ha attratto 10.000 visitatori: « Ci sono festival analoghi, come quello in Bretagna, che vantano oltre un milione di spettatori. Non si arriverà a quel risultato ma la crescita sarà costante perchè è un evento molto attrattivo che si svolge in un territorio ricco di potenziale, crocevia tra Milano, il Canton Ticino e il Piemonte». A parlare è Mauro Vitello, Presidente della Camera di Commercio di Varese che ha dato il patrocinio oltre a un contributo di 10.000 euro insieme a Fondazione Comunitaria dl Varesotto.

«La cultura è un volano di crescita – ha sottolineato il presidente – una voce dell’economia locale che si sta facendo largo grazie a una serie di iniziative che proprio camera di Commercio sta mettendo in rete». La 22esima edizione di Busto Folk è stata presentata proprio in Piazza Monte Grappa a Varese per sottolineare il valore provinciale che rappresenta, con i riflettori accesi sull’intero territorio.

Che il turismo culturale abbia anche un valore economico è convinta anche Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore alla Cultura e Identità di Busto: « Investiamo in un’offerta culturale che stimoli i cittadini a conoscere e approfondire ma che sia capace anche di attirare i turisti».

Anche il Comune di Busto, che mette a disposizione i propri spazi, ha riconosciuto 6000 euro alla manifestazione voluta da un’Accademia nata tra amici 30 anni fa e che oggi ha 600 iscritti in 33 città italiane diverse come ha spiegato Umberto Crespi che ha poi raccontato il ricco programma che si snocciolerà da giovedì 14, prima giornata gratuita per permettere a tutti di avvicinarsi allo spirito del folklore d’Irlanda.

Tra gli eventi da segnalare ci saranno quelli de “La cultura al centro” con Bardica, il festival della letteratura fantastica con la presenta di 30 autori, piuttosto che la gara di body painting o il concorso fotografico sponsorizzato dall’ente turismo irlandese che mette in palio un viaggio.

Il piatto forte sarà costituito dalla musica e dalle danze, con spettacoli inediti e vecchie conoscenze in un mix studiato per offrire un ampio spettro di vocalità e sonorità sempre in chiave folk. Il gran finale domenica sera per uno spettacolo di danze corali per festeggiare i 30 anni dell’accademia.

Non mancherà lo street food e serate enogastronomiche a tema. L’edizione numero 22 avrà anche un cuore green: saranno in distribuzione bicchieri il cui riutilizzo permetterà di avere sconti sul consumo di birra… che si annuncia a fiumi.

Unica assente la parata per le vie cittadine che dovrà saltare a causa dei tempi tecnici insufficienti: «Ma ci rifaremo il prossimo anno. Siamo già all’opera»ha assicurato Crespi.

L’inaugurazione è prevista giovedì 14 settembre dalle 19 con la mostra fotografica e il mercato artigianale mentre alle 20 cena tipica solo su prenotazione a info@bustofolk.it.

Dalle 21.30 porte aperte e tutti in pista.

Venerdì il biglietto per assistere ai concerti costerà 10 euro mentre sabato e domenica si pagherà 15 euro.

Tutti gli eventi si terranno anche in caso di maltempo perchè il Busto Folk non teme la pioggia.