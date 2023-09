Raccolta alimentare, nuovo appuntamento per la Croce Rossa Valceresio

Sabato 9 settembre i volontari della Croce Rossa Italiana Valceresio saranno presenti presso il supermercato Esselunga di Induno Olona per la raccolta alimentare, promossa dal locale Comitato.

Un appuntamento che impegna un gran numero di volontari che, per tutta la giornata, saranno all’ingresso dei punti vendita indicati per raccogliere generi alimentari di prima necessità e prodotti non deperibili. Con gli alimenti raccolti durante queste giornate, verranno realizzati i pacchi che saranno poi distribuiti nei prossimi mesi alle famiglie bisognose della Valceresio.

Un appuntamento importante che permette alla CRI Valceresio di confezionare circa 80 pacchi ogni mese, distribuiti ad altrettante famiglie. Negli ultimi anni questo importante servizio ha acquisito ancora maggior valore e la presenza della Croce Rossa si è intensificata, restando accanto a un numero sempre maggiore di persone in difficoltà.

La raccolta alimentare è tra le iniziative più impegnative per il piccolo Comitato, nell’ambito dei progetti socio-assistenziali, quella sfera del volontariato che si occupa di supporto e inclusione sociale, attraverso iniziative che mirano al soddisfacimento dei bisogni primari, alla promozione e facilitazione del pieno sviluppo dell’individuo. Aiutali anche tu con un piccolo grande gesto.

Info: www.crivalceresio.it – valceresio.sviluppo@lombardia.cri.it