Raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di medici

Le rappresentanze sindacali dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, hanno sottoscritto all’Aran l’ipotesi di contratto di lavoro valido per il triennio 2019-2021.

«Siamo soddisfatti – commenta il Segretario Nazionale di ANAAO Assomed Pierino Di Silverio – perché, pur muovendoci in un quadro economico e normativo che penalizza la categoria con norme ormai vetuste che ingabbiano e limitano ogni possibilità di manovra – il testo sottoscritto riesce a garantire ai colleghi condizioni di lavoro migliori delle attuali. Questo è sempre stato il nostro obiettivo e ci siamo riusciti».

Questi sono i punti qualificanti dell’accordo:

Riconoscimento e recupero delle ore di lavoro che oggi regaliamo alle Aziende

Riconoscimento indennità di specificità sanitaria

Più potere al confronto regionale e aziendale

Riduzione di guardie e reperibilità

Eliminazione dei “di norma” e “di regola” in virtù della quale finalmente il contratto diventa esigibile e chiaro

Sicurezza e obbligo di attribuzione degli incarichi da parte delle Aziende

Sblocco delle carriere

Riconoscimento delle ferie anche in caso di trasferimento ad altra azienda

Eliminazione dei residui nei fondi che oggi rallentano carriere

Impossibilità di fare guardie o reperibilità contemporaneamente in più presidi

Definizione della sede di lavoro

Eliminazione del servizio esterno per gli ospedali e presidi ospedalieri che alimentava il fenomeno dei medici globetrotter

Definizione della sede di guardia

Depotenziamento dell’organismo paritetico

Introduzione della norma che sancisce il pagamento del lavoro extra con prestazioni aggiuntive invece che con lo straordinario

Aumento del valore economico delle prestazioni aggiuntive a 80 euro che potranno essere ulteriormente aumentate in contrattazione aziendale

Per i medici specializzandi:

Definizione del ruolo nel SSN

Definizione delle regole e dei diritti per i medici informazione che con il dl Calabria finalmente potranno essere considerati professionisti e avere una formazione migliore

Definizione del ruolo e delle competenze dei medici in formazione che non saranno tappabuchi.

«Grazie all’accordo raggiunto – spiega Di Silverio – abbiamo ottenuto alcuni risultati che possiamo definire “storici”: abbiamo sminato il terreno delle ore ‘regalate’ alle aziende; abbiamo assicurato la carriera ai dirigenti; abbiamo assicurato il riposo; abbiamo assicurato il pagamento delle ore extra; abbiamo definito le regole per i medici in formazione assunti nel Ssn e che grazie al Decreto Calabria potranno godere di diritti mai riconosciuti fino a oggi e non essere più considerati dei “tappabuchi”; abbiamo, infine, cercato di ricondurre alla normalità il lavoro quotidiano dei dirigenti medici e sanitari, evitando i medici globetrotter e definendo la sede di lavoro».

«Per quanto riguarda la parte economica, abbiamo sempre saputo che questo non sarebbe stato un contratto a molti zeri – afferma Di Silverio – perché lo stanziamento fissato nella finanziaria di due anni erano esigui».

L’aumento concordato ammonta a 289,30€ medi/lordi/mese. Gli arretrati al 31 ottobre 2023: ammontano a 10.757€ medi/lordi