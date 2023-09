Rally 1000 Miglia: Crugnola secondo assoluto, Dipalma vince la coppa di zona

Buone notizie ma anche qualche delusione dal rally “1000 Miglia” per il motorismo varesino. La gara bresciana era valida sia per il CIAR, ovvero il campionato italiano assoluto, sia per il CRZ (gara con una configurazione più breve) che è la coppa di zona.

CRUGNOLA GARANZIA – Nella prova assoluta Andrea Crugnola, che si è già laureato campione italiano per la terza volta (seconda consecutiva), ha concluso al secondo posto. Il pilota di Calcinate del Pesce (su Citroen C3, con Pietro Ometto) ha vinto la speciale di apertura conquistando i 3 punti bonus per la classifica generale e poi si è imposto nelle ultime due PS. Meglio di Crugnola ha fatto stavolta Stefano Albertini su Skoda Fabia, insieme a Danilo Fappani mentre il podio è stato completato da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, anch’essi su Fabia.

Sesta posizione conclusiva invece per l’altro varesino iscritto al CIAR, Damiano De Tommaso, che ha gareggiato con Sofia D’Ambrosio senza però trovare i ritmi giusti per dare l’assalto alle posizioni di vertice.

Altro deluso di giornata Riccardo Pederzani, il 25enne di Gavirate impegnato nel CIAR Junior con Edoardo Brovelli ha terminato il “Mille” in settima posizione della propria categoria. Pederzani ha dovuto convivere con alcuni problemi al turbo della sua Renault Clio Rally5 e non ha raccolto quanto sperato.

CRZ – TRIPLETTA PER DIPALMA – Fa invece festa, meritata, Giò Dipalma: il 33enne di Malnate infila il terzo hurrà stagionale nel CRZ (la prima fu il Laghi, poi il Prealpi Orobiche) e ha vinto la Coppa di Zona 2 Lombardia-Liguria con una gara d’anticipo. La Skoda Fabia del team Erreffe, navigata da “Cobra”, ha distaccato di 23″8 l’altra vettura ceca condotta da un pilota di vaglia come Andrea Carella. (in alto: Dipalma / foto Alquati)

«Sono fortunato per aver potuto correre sulle fantastiche strade del 1000 Miglia che ho affrontato per la prima volta in carriera. Un sogno realizzato grazie alla scuderia ABS Sport e al team Erreffe che mi ha fornito una vettura fantastica: è bellissimo ripagare così gli sforzi degli sponsor». Dipalma e Cobra hanno comunque annunciato la partecipazione al Rally ACI Como, ultima prova stagionale di Zona2. La prestigiosa Coppa centrata dall’accoppiata varesina dimostra una volta di più che un pilota come Dipalma, quando ha la possibilità di gareggiare con un minimo di continuità, potrebbe valere ben altre competizioni.