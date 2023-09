“Regione deve quasi 3 milioni di euro alle associazioni che garantiscono il soccorso in ambulanza”

«Regione Lombardia e AREU hanno un debito di 28,7 milioni in rimborsi non erogati nei confronti delle associazioni di volontariato lombarde affidatarie del servizio di soccorso e trasporto sanitario di emergenza-urgenza, per l’esattezza 2.932.417 euro, una situazione che si sta protraendo ormai dal 2019, fino alla prima metà del 2023. Il motivo? Una pastoia burocratica che Palazzo Lombardia deve risolvere il prima possibile, senza scaricabarile su chi fornisce un servizio preziosissimo. È ora di far tornare i conti!».

Così il consigliere regionale dem Samuele Astuti a proposito di una interrogazione presentata martedì dal gruppo Pd all’assessore al Welfare, durante il question time del consiglio regionale. Il documento aveva come oggetto proprio il sistema di erogazione a saldo delle spese sostenute dalle associazioni convenzionate con AREU: convenzione che prevede un acconto del 90% anticipato e, solo successivamente, un 10%, a saldo, da riconoscere a seguito di dettagliata rendicontazione.

«I ritardi riguardano proprio questo 10% – spiega Astuti -. I 28,7 milioni di rimborsi sono bloccati non perché le associazioni di soccorso non abbiano presentato le necessarie pezze giustificative, come sostiene l’assessore Bertolaso che in aula ha provato a scaricare tutto il peso dei ritardi sulle associazioni. La verità è più complessa: la presentazione dei rendiconti funziona a scaglioni, su base annuale. Ciò significa che presentare le richieste di rimborso per l’anno corrente non è possibile finché il rimborso degli anni precedenti non è stato verificato ed erogato. Così si blocca, di fatto, il processo di rendicontazione, con un impatto pesantissimo sui bilanci di associazioni che, non dimentichiamolo mai, agiscono su base volontaria, prestando un servizio cruciale per la risposta pronta ai bisogni dei cittadini».

«Non dimentichiamo nemmeno che negli ultimi anni il prezzo del carburante è esploso, facendo lievitare una delle voci di spesa principali di un servizio che si basa proprio sulla movimentazione di mezzi come ambulanze e automediche – conclude il consigliere dem -. I controlli sui rimborsi di soldi pubblici sono una procedura necessaria e imprescindibile che però non può trasformarsi in un’attesa burocratica infinita che rischia di paralizzare le associazioni».