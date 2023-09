Restaurata dal Cai di Gallarate la piramide geodetica di Somma Lombardo

È stata restaurata la famosa piramide geodetica di Somma Lombardo. Domenica 17 settembre nella brughiera di Somma Lombardo si è tenuta una sorta di “inaugurazione” alla presenza di Claudio Remigio Businaro Minotto rappresentante dell’Ambasciatore e Console Austriaco. Il progetto ha ricevuto il sostegno del Club Alpino Italiano Gallarate (CAI).

Il Cavaliere Businaro Minotto, noto storico e rappresentante della Casa d’Asburgo, ha svolto il ruolo di testimonial per questo evento storico. È stato invitato dal CAI per supervisionare il progetto storico e l’osservazione dei lavori di restauro.

La Piramide Base Geodetica è stata ripristinata e restaurata con cura dal Club Alpino Italiano Gallarate. Questo gesto rappresenta un’importante dimostrazione di impegno nella conservazione del patrimonio storico, che spesso rischia di andare dimenticato.

La Piramide stessa è un simbolo dei tempi passati e segna l’inizio della cartografia in Lombardia. La base geodetica di Somma Lombardo, eretta nel 1788 durante il Regno di Giuseppe II, purtroppo non è più visibile oggi. Tuttavia, la piramide costruita nel 1833, durante il Regno di Francesco I, è giunta fino a noi. Questo monumento rappresenta il punto settentrionale estremo di una linea fondamentale per le misurazioni cartografiche della regione lombarda.

“In un mondo in cui le tracce del passato tendono a svanire, il restauro di monumenti storici come questo è un atto di grande importanza” ha sottolineato Claudio Remigio Businaro Minotto “Auspico che le prossime generazioni possano visitare questo luogo e apprendere nuove e interessanti informazioni sulla storia della loro regione”.