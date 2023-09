“Reviviscenze Musicali 2023”: ecco gli appuntamenti della rassegna nel Varesotto

La Rassegna “Reviviscenze Musicali 2023” è pronta a stupire il pubblico per il quarto anno consecutivo. Grazie alla collaborazione tra ARTandCHARITY O.D.V. e Fondazione Jupiter è stato creato un programma entusiasmante che sicuramente appassionerà tutti gli amanti della musica. L’evento, che si svolgerà in diverse località della provincia, è il risultato di un’attenta pianificazione e rappresenta un’opportunità per raccogliere fondi per il progetto “Dopo di Noi”, un servizio di formazione per giovani con disabilità che mira a favorire la loro indipendenza.

I Concerti

La Rassegna “Reviviscenze Musicali 2023” presenterà ben otto concerti in diverse località, ognuna con il patrocinio dei rispettivi Comuni. Sumirago, Daverio, Albizzate, Brunello, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Cardano al Campo e ancora Daverio saranno i palcoscenici di questa straordinaria esperienza musicale.

Ecco un’anteprima dei concerti in programma:ù

Sabato 16/09: ANTEPRIMA. “Ve la conto e ve la canto”

SUMIRAGO (VA), Sala Dal Bello – ore 21

Marco Chingari (baritono e voce recitante), Riccardo Bricchi (pianoforte)

Musiche di A. Del Pelo, F. Silvestri, C.A. Bixio, A. Trovajoli, A. Marino, R. Balzani

Sabato 30/09: “Mozart, tra Molino e Molinelli…”

DAVERIO (VA), Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo – ore 21

Davide Alogna (violino), Anna Serova (viola)

Insubria Chamber Orchestra, Giorgio Rodolfo Marini (direttore)

Musiche di F. Molino, W.A. Mozart, R. Molinelli

Sabato 14/10: “Roberto Talamona & Friends”

ALBIZZATE (VA), Sala Piotti – ore 21

Roberto Talamona (chitarra flamenca)

Alessandro Grosso (fisarmonica), Gabriele Zolli (violino)

Musiche di G. Gershwin, D. Reinhardt, A. Piazzolla, T. Schmitt, R. Talamona

ARTandCHARITY O.D.V.

Via Verdi, 19 21020 Brunello (Va) – C.F. 92035550125

www.artandcharity.it – info@artandcharity.it

Sabato 28/10: “Omaggio a Rachmaninov” (nel 150° della nascita)

BRUNELLO (VA), Chiesa Santa Maria Annunciata – ore 21

Carlo Levi Minzi (pianoforte)

Musiche di L. van Beethoven, S. Rachmaninov

Sabato 04/11: “Armonie celestiali”

CAZZAGO BRABBIA (VA), Chiesa di San Carlo – ore 21

Elena Spotti (arpa), Andrea Bordonali (violino)

Musiche di G. Donizetti, C. Saint-Saëns, J. Massenet, J. Williams

Sabato 18/11: “Le Rose e il Cinema”

BODIO LOMNAGO (VA), Chiesa San Giorgio – ore 21

Trio Rose di Maggio: Chiara Bottelli (violino), Maria Chiara

Cavinato (viola), Caterina Cantoni (violoncello)

Musiche di A. Piazzolla, E. Morricone, R. Sakamoto, D. Shostakovich, H. Zimmer

Sabato 25/11: “La partigiana Fiamma”

CARDANO AL CAMPO (VA), Sala Pertini (Cubo) – ore 21

Reading musicale in collaborazione con il Comune di Cardano al Campo

Alessandra Sonia Romano (violino della Shoah), Nadio Marenco

(Fisarmonica) Elda Olivieri (Narratrice)

Sabato 16/12: “Concerto di Natale”

DAVERIO (VA), Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo – ore 21

Coro “La Rocca”, Tito Lucchina (direttore)

Canti popolari e della tradizione natalizia

Per ulteriori dettagli sui concerti, le date e i luoghi degli eventi, è possibile consultare il

programma completo sul sito www.artandcharity.it/eventi

Il Progetto “Dopo di Noi”

La Rassegna “Reviviscenze Musicali 2023” non è solo un’occasione per godere della musica ma anche un’opportunità per sostenere il progetto “Dopo di Noi”. Questo servizio di formazione è destinato a giovani dai 16 ai 35 anni, con l’obiettivo di aiutarli a diventare indipendenti e prepararsi all’autonomia dell’età adulta. Ogni esperienza offerta durante la Rassegna rappresenta un passo verso questo traguardo, consentendo loro di acquisire le competenze necessarie per affrontare il futuro con sicurezza.